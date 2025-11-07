Uczniowie świętują niepodległość Polski. Szkolny marsz z flagą [GALERIA, FILM]

Dzieci z SP 63 z OI w Szczecinie przemaszerowały dziś ulicami Szczecina niosą ogromna biało-czerwoną flagę. Fot. Agata Jankowska

W piątek (7 listopada) przed południem przez stare miasto w Szczecinie przeszedł pochód uczniów niosących ogromną biało-czerwona flagę. Dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 63 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Grodzkiej 23 w Szczecinie wyruszyły w kierunki placu Solidarności aby tam o godz. 11.11 zaśpiewać hymn państwowy.

Najmłodsi wyposażeni byli w małe flagi. Starsi uczniowie, wraz z nauczycielami, nieśli wspólnie ogromna flagę od ul. Grodzkiej do placu Solidarności.

- Dzisiaj idziemy wszyscy razem na plac Solidarności i tam będziemy obchodzić Dzień Niepodległości - tłumaczyła Anna Wiśniewska, nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej w rozmowie z "Kurierem Szczecińskim". - Wszyscy są dzisiaj pięknie ubrani, każdy ma flagę. Z wielką radością idziemy uczcić nasze polskie święto, czyli odzyskanie niepodległości. Dzieci mają flagi, kotyliony, wszyscy się cieszą, mamy jeszcze w dodatku piękną pogodę. Uczyliśmy się hymnu, właśnie prowadziliśmy próby. Trzy nasze grupy przedszkolne są bardzo chętne, zwarte i gotowe.

Już na miejscu uczniowie ustawili się wciąż trzymając biało-czerwoną flagę i tam odśpiewali "Mazurek Dąbrowskiego" ze wszystkim zwrotkami. Trzeba przyznać, że dzieci wzorowo znają słowa hymnu polskiego.

Wydarzeniu towarzyszył ogromny entuzjazm - zwłaszcza wśród najmłodszych, którzy z dumą nieśli polskie flagi - tę największa, jak i te mniejsze. Po hymnie uczniowie Szkoły Podstawowej nr 63 z OI wykonali inne polskie pieśni patriotyczne, w tym m.in.: "Rotę".

Biało-czerwony marsz przez stare miasto wzbudzał zainteresowanie przechodniów, którzy robili zdjęcia i kręcili filmy. Panował prawdziwie patriotyczny nastrój, zarówno wśród dzieci, jak i szczecinian. ©℗

Film: Agata Jankowska

