Pasażerowie już nie zmokną. Jest szansa na wiatę przy ul. 26 Kwietnia

Młodsi mieszkańcy szczecińskich Gumieniec, którzy po ostatniej reformie sieci szkół zmuszeni są dojeżdżać do szkoły podstawowej przy ul. Jodłowej, nie będą już mokli na przystanku końcowym. To efekt naszej interwencji podjętej po sygnale od Czytelnika. Pytał on, dlaczego na przystanku linii 98 przy ul. 26 Kwietnia nie ma wiaty?

Przystanek „Osiedle Przyjaźni”, bo o nim mowa, to nie jest to żaden węzeł komunikacyjny. Ale często oczekuje tam sporo dzieci uczęszczających do pobliskiej szkoły nr 51. Po zmianie rejonizacji są to dzieci zmuszone dojeżdżać aż z Gumieniec i z myślą o nich powstała ta linia.

– Niestety, ostatnie deszcze, których podobnie jak innych niesprzyjających warunków atmosferycznych będzie coraz więcej, sprawiły, że dzieci oczekiwały na autobus w strugach deszczu – alarmuje Czytelnik. – Czy jest zatem szansa, by w trybie pilnym pojawiła się tam wiata dająca jakiekolwiek schronienie?

Z „trybem pilnym” może być problem, ale uzyskaliśmy zapewnienie, że tak się stanie.

– ZDiTM nie ma obecnie na stanie wiaty, którą mógłby postawić w tej lokalizacji – przyznaje Hanna Pieczyńska, rzecznik prasowy ZDiTM Szczecin. – Jednak w porozumieniu z firmą AMS wiata będzie tam ustawiona.

Termin montażu wiaty na końcowym przystanku linii 98 przy szkole powinien być ustalony do końca tygodnia.

ToT