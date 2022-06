Partia Razem krytykuje posłów za odrzucenie projektu ustawy proaborcyjnej

Szczecińskie działaczki partii Razem krytykują parlamentarzystów za odrzucenie obywatelskiego projektu ustawy „Legalna aborcja bez kompromisów”.

- Zmuszanie osób z macicami do kontynuowania ciąży, w której nie chcą być, uważam za tortury - przemawiała na placu Pawła Adamowicza Maria Serafinowicz. - Za tortury uważam kontynuowanie ciąży, które nie skończy się urodzeniem dziecka. Za tortury uważam zmuszanie kobiet do czekania, aż obumrze płód, kiedy wiemy, że to nastąpi, a życie kobiety jest zagrożone.

Według Razem posłowie, głównie prawicy, stracili szansę na pokazanie, że szanują obywateli. Obiecali przecież, że będą zajmować się obywatelskimi projektami ustaw. A poza tym, jak argumentuje lewica, 62% Polaków popiera dostęp do darmowej aborcji. Dla Razem taka aborcja jest europejskim standardem.

Projekt ustawy "Legalna aborcja bez kompromisów" podpisało 201 tys. osób.©℗

