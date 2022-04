Parkingowe zmiany. Od środy nowe przepisy

Abonament miesięczny dla firm bez ograniczeń, wydłużenie czasu płatnego parkowania w Strefie Zamieszkania Stare Miasto, PPN Trasa Zamkowa dostępny dla posiadaczy Karty Stare Miasto – to w skrócie nowe zasady parkowania w Szczecinie. Uchwała podjęta przez szczecińskich radnych w marcu obowiązywać będzie od najbliższej środy.

W Strefie Płatnego Parkowania najważniejsza zmiana dotyczy abonamentów miesięcznych dla osób prawnych (firm) i jednostek organizacyjnych bez osobowości prawnej z siedzibą w Szczecinie. Obecnie podmioty te mają prawo do zakupu abonamentu miesięcznego tylko na jeden pojazd.

Zmiana uchwały o SPP znosi to ograniczenie. Szczecińskie firmy i instytucje będą mogły kupować abonament miesięczny dla dowolnej liczby należących do nich pojazdów. Nowa uchwała „przenosi” też z podstrefy A do tańszej podstrefy B ul. Unisławy (od Wielkopolskiej do Felczaka) oraz ul. Narutowicza (od al. Piastów do ul. Potulickiej). Ponadto włącza do podstrefy B ul. Legionów Dąbrowskiego (od al. Bohaterów Warszawy do ul. Przecznica) oraz ul. Swarożyca (od ul. Parkowej do ul. Szarotki).

– Zmiany wprowadzone będą też w Strefie Zamieszkania Stare Miasto – przypomina Wojciech Jachim, rzecznik prasowy spółki Nieruchomości i Opłaty Lokalne. Nowela uchwały o SZSM zmienia godziny poboru opłat za postój na tym obszarze. Parkowanie będzie tam płatne od godz. 8 do 22 przez wszystkie dni tygodnia, a nie jak obecnie od 8 do 17 od poniedziałku do piątku w dni robocze.

Po drugie – do obszaru abonamentowego SZSM od środy włączone zostaną trzy ulice znajdujące się dotąd w granicach SPP: Panieńska, Księcia Mściwoja II oraz fragment ulicy Kuśnierskiej (pomiędzy Grodzką i Panieńską). Mieszkańcy obszaru abonamentowego SZSM są uprawnieni do zakupu Karty Stare Miasto, która daje prawo do parkowania w całej Strefie Zamieszkania Stare Miasto. Koszt Karty Stare Miasto wynosi 180 zł na 6 miesięcy i 360 zł na rok. Te zmiany wprowadzone są na prośbę mieszkańców Starego Miasta, po konsultacjach, rozmowach i wizji lokalnej.

– Trzecia zmiana w sprawie płatnych parkingów niestrzeżonych również dotyczy Strefy Zamieszkania Stare Miasto. Zwalnia posiadaczy Karty Stare Miasto z płacenia za postój na płatnym parkingu niestrzeżonym pod Trasą Zamkową – tłumaczy Wojciech Jachim.

Jest też poprawka dotycząca osób uprawnionych do zakupu Karty Stare Miasto. Umożliwi ona zakup karty osobom, które dysponują pojazdem np. na podstawie umowy użyczenia, dzierżawy lub przewłaszczenia.

Warto przypomnieć, że na terenie SZSM parkowanie możliwe jest jedynie w miejscach wyznaczonych. Są one oznakowane znakami pionowymi – zgodnie z obowiązującymi przepisami na drogach niepublicznych (a takimi są ulice w ramach SZSM) oznakowanie poziome nie jest obowiązkowe. Opłata poza wyznaczonymi miejscami wynosi niezależnie od pory dnia 200 zł. ©℗

Tomasz TOKARZEWSKI