Mandat na Starym Mieście. Kierowca czuję się oszukany

- Mandat zapłaciłem i tu też mam wątpliwości, chodzi o wysokość kary w stosunku do przewinienia. Jestem emerytem i 200 zł jest dla mnie dużym obciążeniem - żali się kierowca. - Miasto powinno być dla nas, a nie my dla miasta.

Zgodnie z polityką miasta od ponad roku trwa wygaszanie ruchu samochodowego na Starym Mieście. Ma być strefą dla pieszych i rowerzystów, podobnie jak to ma miejsce na starówce w Warszawie, Poznaniu, Krakowie, Wrocławiu i wielu innych miastach. To nie tylko wynik obserwacji NiOL, ale także wniosków mieszkańców i Rady Osiedla.

- Uważam, że przy takim nasileniu ruchu zmotoryzowanych turystów miejsca niedozwolone powinny być ewidentnie zaznaczone. Jest to nieuczciwe - jest to obliczone na permanentną korzyść - uważa pan Tadeusz.

- W niedzielę 28 marca, zaparkowałem samochód przy ul. Wyszyńskiego 39, po tej samej stronie co parkometr. Wystawiono mi oraz wszystkim innym samochodom wzdłuż całego odcinka, mandat w wysokości 200 zł - napisał do nas pan Tadeusz. - Czuję się oszukany, gdyż na rogu tej ulicy nie ma znaku zakaz postoju. Tłumaczono mi, że jest to droga wewnętrzna i takie znaki nie obowiązują. Jest znak przy wjeździe na Starówkę mówiący, że należy parkować w miejscach wyznaczonych.

Komentarze

Pan emeryt 2022-04-05 08:53:53 Niech nie narzeka na miasto, Piotr Krzystek wiele lat temu zdefiniował co będzie rdzeniem jego urzędowania w Szczecinie. "Miasto to firma" a celem firm jest zarabianie pieniędzy, Piotr Krzystek realizuje to założenie z pełną bezwzględnością a tak się składa że to my, z naszych pieniędzy musimy zapewnić zarabianie miasta-firmy.

abc 2022-04-05 08:48:28 i BARDZO DOBRZE - sam wjazd do centrum powinien byc PŁATNY! kupiłes samochod - to płać ZA JEGO UZYTKOWANIE! Kazdy kierowca oparkujacy w centrum powinien placic dodatkowy obowiazkowy podatek roczny! Za to ikomunikacja miejska i rower miejski powinny byc BEZPLATNe tzn. utrzymywane z naszych/publicznych podatków miejskich!

taaa 2022-04-05 08:43:08 znak na znaku najlepiej, jak nie ma zakazu zatrzymywania się to przecież znaczy że można parkować! ty oszołomie!

ekspert 2022-04-05 08:42:20 bo wielu kierowców jak ten co gada te bzdury to idioci. sprzedaj tłumoku auto i po problemie, Januszu śmierdzący

Zenek 2022-04-05 08:41:40 Miasto przygotowało się na takie przypadki, pan Tadeusz ma do dyspozycji rower miejski. Nie musi wszędzie wjeżdżać samochodem i zagracać ludziom miejsca pod domami. Jest komunikacja miejska do Centrum a potem można skorzystać z roweru miejskiego i dojechać dokładnie gdzie się chce. Tylko trzeba chcieć. Przecież miasto o tym pomyślało tylko mieszkańcom widać to nie pasuje

robot 2022-04-05 08:31:04 Przestrzegłem znajomych w Polsce, by nie odwiedzali Szczecina i nie narażali się na tego typu niespodzianki. Miasto w bałaganie remontowym, trudno się poruszać, zwężone ulice, bałagan z parkometrami, objazdy, itp. Miasto nie jest przyjazne i dla swoich i dla obcych.