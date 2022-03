W Szczecinie będą zmiany w parkowaniu. Nowe ulice w SPP

Teraz już tylko publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i 14 dni oczekiwania. Strefa Płatnego Parkowania powiększy się o dwie ulice, natomiast Strefa Zamieszkania Stare Miasto będzie płatna przez 7 dni w tygodniu i do godziny 22.00.

To efekt rozmów z mieszkańcami, reakcja na ich wnioski oraz wynik obserwacji prowadzonych przez pracowników spółki Nieruchomości i Opłaty Lokalne, która zarządza strefami. SPP powiększy się o ul. Legionów Dąbrowskiego oraz fragment ul. Swarożyca. Z kolei fragment ul. Unisławy znajdzie się w tańszej podstrefie B. Ponadto podmioty będą miały prawo do zakupu więcej niż jednego abonamentu na formę, co od lat było kością niezgody.

- Reagując na prośby mieszkańców oraz wniosków Rady Osiedla pozytywnie zaopiniowaliśmy pomysł objęcia opłatami Strefy Zamieszkania Stare Miasto przez 7 dni w tygodniu w godz. 8-22 - przypomina Jolanta Balicka, przewodnicząca Komisji Gospodarki komunalnej i Ochrony Środowiska.

Większość radnych zgadza się, że samochody ze Starego miasta należy sukcesywnie wyprowadzać. Wzorem innych miast powinna to być strefa dla pieszych i rowerzystów. Tym bardziej, że z kilku stron jest dobrze skomunikowana autobusami i tramwajami, a odbycie 10-minutowego spaceru po pozostawieniu samochodu w centrum miasta nie powinno dla nikogo stanowić problemu.

Jednocześnie posiadacze Kart Mieszkańca Stare Miasto po wejściu w życie uchwały będą mogli korzystać także z Płatnego Parkingu Niestrzeżonego pod Trasą Zamkową. ©℗

ToT