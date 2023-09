„Pamiętajcie o ogrodach” – jesienna odsłona. Nie tylko kwiaty i smaki

Miesiące oczekiwania i wreszcie – już w najbliższy weekend – znów nam zakwitną Wały Chrobrego. Tym razem w kolorach jesieni. Za sprawą najbardziej znanej, lubianej i cenionej imprezy wystawienniczej Szczecina pn. „Pamiętajcie o ogrodach”.

Wystawiennicze stoiska zawładną w ten weekend (16-17 września) najbardziej charakterystycznym i reprezentacyjnym zakątkiem miasta. Czego na nich wypatrywać?

– Wrzesień to idealna pora na sadzenie tulipanów. Dlatego ich wybór na wrześniowych kiermaszach jest zawsze imponujący. Tym razem warto będzie zwrócić uwagę na tulipany pełne z grupy „Ice Cream”, czyli rzeczywiście wyglądające jak lody z bitą śmietaną. Pojawią się w tej serii dwie nowości: pomarańczowy ‚Le Lavandou’ oraz ‚Banana’ przypominająca malinowy sorbet zwieńczony bananowym kremem. Tulipany te doskonale udają się w uprawie pojemnikowej, mogą zatem pięknie zdobić również balkony i tarasy – zwraca uwagę Ewa Maj z FM Szczecin, współorganizatorka wydarzenia. – Poza tym wystawcy zapowiadają duży wybór tulipanów strzępiastych, papuzich, z cieszącej się popularnością grupy Triumph oraz z grupy Darwina, czyli ze wszystkich odmian najwyższych, bo dorastających do 70 cm: ‘Novi Sun’, ‘Lalibela’, ‚Silverstream’.

Jesień to najlepszy czas na sadzenie także innych roślin cebulowych, jak np. cesarskich koron, hiacyntów, krokusów, lilii, narcyzów, szafirków i żonkili. W ofercie zielonego będzie ich spory wybór. Choć to wrześniowe wrzosy zapewne będą przykuwać uwagę nie tylko działkowców i domowych ogrodników.

– Hitem ostatnich lat są wrzosy pączkowe z licencyjnej serii Garden Girls®. Ich kwiaty przez kilka miesięcy pozostają w fazie zamkniętych pąków, dzięki czemu są odporne na warunki pogodowe i zachowują piękne barwy aż do późnej jesieni. Są mrozoodporne, dlatego świetnie sprawdzają się także w uprawie pojemnikowej – informuje Dorota Szyjanowska z FM Szczecin, współorganizatorka wydarzenia. – Podczas kiermaszu będą dostępne w ciekawej palecie kolorów i odcieni: fioletowe, różowe, różowofioletowe, czerwone w kilku odcieniach oraz białe. Będą też odmiany z barwnymi listkami, m.in. srebrnymi i złotymi. Ciekawie zapowiada się TrioGirls, czyli barwne połączenie trzech wrzosów w jednym pojemniku.

Ciemierniki w 15 kolorach, liliowce w 12 odmianach, hosty o niebieskich odcieniach liści – to ledwie przedsmak niezwykle różnorodnej oferty szkółkarskiej, w ramach której będą dostępne również drzewka i krzewy owocowe oraz ozdobne (liściaste i iglaste), byliny, kłącza kwiatowe, trawy ozdobne, wszelakie pnącza, morze róż, roślin doniczkowych, świeże zioła, a także rybki i rośliny do oczek wodnych (wraz z oprzyrządowaniem: pompy i filtry). Jak to na kiermaszu, nie zabraknie też małej architektury ogrodowej, ceramiki i rękodzieła, a nawet oferty systemów grzewczych do altan i domów.

Stoiskom ze wszystkim co zielone do domu i ogrodu będzie towarzyszyć „Wałówka z przysmakami”, której stragany zajmą spory odcinek ul. Szczerbcowej. Będzie można tam zdobyć np. miody z najlepszych pasiek, owoce i warzywa z tegorocznych zbiorów – w tym orzechy laskowe, a także wiele regionalnych specjałów: od serów, przez wędliny, po rybne sałatki, pasty i pasztety. Na smakoszy czekać będą również chleby żytnie wypiekane na bazie naturalnego zakwasu w piecu ceramicznym, greckie i hiszpańskie oliwki, litewskie cepeliny i kibiny, a także tureckie słodkie przysmaki. Choć spodziewać się można także bogatego wyboru rodzimych: ciast domowych, sękaczy, krówek, żelków, orzechów prażonych i ręcznie robionych lizaków.

– Warto jeszcze wspomnieć o miodach pitnych, regionalnych – w tym smakowych – piwach, likierach, nalewkach i winach firmowanych przez polskich producentów. Skoro mamy gorący finał lata, to powiedzieć trzeba również o pysznych lodach i soczystych daniach z grilla, które będą czekały na odwiedzających w ten weekend Wały Chrobrego – podpowiada Robert Szyjanowski z FM Szczecin, współorganizator „Pamiętajcie o ogrodach”.

Tym razem na tarasie z pomnikiem Herkulesa walczącego z Centaurem – w niedzielę (17 września), w godz. 12-14 – odbywać się będą imprezy towarzyszące głównemu wydarzeniu: pokaz i zajęcia jogi, tańców polinezyjskich oraz flameco.

Moc atrakcji i wrażeń już w ten weekend (16-17 września), od godz. 9. ©℗

A. NALEWAJKO