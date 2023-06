Pamiętaj przed urlopem. Po Europie podróżuj z EKUZ

Po EKUZ można przyjść osobiście do oddziału lub delegatury NFZ lub złożyć wniosek na swoim IKP, przez profil zaufany lub e-PUAP. Fot. Anna GNIAZDOWSKA

Przed wyjazdem na urlop do krajów Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii warto zaopatrzyć się w Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Da ona prawo do korzystania ze świadczeń zdrowotnych (w razie nagłego zachorowania) na takich samych zasadach jak obywatele kraju goszczącego. Kartę otrzymamy bezpłatnie. Można po nią przyjść do oddziału lub delegatury NFZ lub złożyć stosowny wniosek na swoim IKP, przez profil zaufany lub e-PUAP.

EKUZ uprawnia do świadczeń opieki zdrowotnej poza granicami Polski – w krajach Unii Europejskiej, należących do Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu oraz w Wielkiej Brytanii – w przypadkach nagłych, np. nagłego pogorszenia stanu zdrowia czy urazu, w zakresie niezbędnym (określa go lekarz), w placówce, która ma umowę z powszechnym ubezpieczycielem – odpowiednikiem NFZ.

Co to znaczy, że na zasadach obowiązujących w danym kraju?

– Jeśli ubezpieczony obywatel danego kraju, np. Francuz, za coś nie płaci, to my też nie zapłacimy – wyjaśnia Małgorzata Koszur, rzeczniczka Zachodniopomorskiego Oddziału NFZ. – Jeśli płaci i koszt ten nie podlega refundacji, to my także zapłacimy i nie otrzymamy zwrotu poniesionych kosztów. Jeśli za coś zapłacimy, zachowujemy rachunek, bo może się okazać, że jest to koszt podlegający refundacji. Wniosek o zwrot kosztów składamy w NFZ po powrocie do Polski. Pamiętajmy jednak, że nie każdy poniesiony wydatek może być zrefundowany.

O EKUZ możemy wnioskować np. na swoim IKP, przez profil zaufany lub e-PUAP – jeśli wniosek złożymy w systemie elektronicznym, to mamy podgląd, na jakim etapie znajduje się jego realizacja; ale trzeba się liczyć z około dwutygodniowym oczekiwaniem na EKUZ. Możemy też zawnioskować o EKUZ w oddziale Funduszu, jego delegaturach i punktach obsługi – wtedy wniosek wypełnimy na miejscu, a EKUZ otrzymamy od ręki. Dokument ten jest wystawiany dla każdej osoby oddzielnie. Nie ma jednej wspólnej karty dla całej rodziny. Każdy z rodziców może też pobrać e-EKUZ dla niepełnoletnich dzieci. Wystąpienie o EKUZ dla innych osób wymaga upoważnienia.

Jeśli jedziemy do miejscowości typowo wypoczynkowej, może się okazać, że nie ma tam publicznej przychodni. Dla własnej wygody dobrze jest wykupić dodatkowe ubezpieczenie, które pozwoli na korzystanie z prywatnej wizyty u lekarza czy w gabinecie zabiegowym – szczególnie to ważne, jeśli jedziemy z dziećmi.

– W razie zagubienia EKUZ, gdy konieczne okazuje się leczenie szpitalne, doradzamy wystąpienie do oddziału NFZ o wydanie certyfikatu zastępującego EKUZ – aby nie zapłacić za leczenie – dodaje Małgorzata Koszur.

Całodobowa bezpłatna infolinia NFZ to 800 190 590 – warto ten numer zapisać i dzwonić w razie pytań czy wątpliwości.

Więcej informacji o EKUZ można znaleźć na stronie internetowej NFZ: nfz.gov.pl.

(k)