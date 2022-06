Szczecińska uczelnia z ambitnymi planami

Trzy dni trwały obchody 75-lecia szkolnictwa morskiego na Pomorzu Zachodnim. Momentami było wzruszająco, często wracano do historii, ale nie zabrakło też odważnego spojrzenia w przyszłość. Społeczność Akademii Morskiej w Szczecinie, dumna ze swojej tradycji, stawia czoła kolejnym wyzwaniom, co owocuje sukcesami. Najnowszy to fakt, że udało się uzyskać możliwość podwyższenia statusu uczelni do rangi politechniki. Za trzy miesiące Akademia Morska stanie się pierwszą w Polsce Politechniką Morską.

We wtorek (31 maja) odbyły się główne uroczystości, w tym jubileuszowa gala w Teatrze Współczesnym. Jej goście obejrzeli premierowy spektakl świetlny, przedstawiający historię szkolnictwa morskiego w Szczecinie, a przygotowany przez grupę artystyczną Galitsyna.

List od Prezydenta RP Andrzeja Dudy przeczytał jego doradca Paweł Mucha. Wręczył też rektorowi AM dokument poświadczający powstanie w Szczecinie Politechniki Morskiej, zgodnie z ustawą, którą prezydent podpisał. Wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki zabrał głos w imieniu premiera Mateusza Morawieckiego. Wysłuchano ponadto okolicznościowych przemówień: Marka Gróbarczyka, wiceministra infrastruktury, zachodniopomorskiej kurator oświaty Magdaleny Zarębskiej-Kuleszy oraz konsula honorowego Ukrainy Henryka Kołodzieja.

Podczas uroczystości wręczono odznaczenia i medale państwowe, a także – jak co roku z okazji Święta Szkoły obchodzonego w AM – nagrodę Wilka Morskiego. Tym razem tytuł trafił do kpt. ż.w. Mirosława Folty z Polskiej Żeglugi Morskiej i do studentki Zuzanny Raff. Wyróżnienia otrzymali kpt. ż.w. Krzysztof Opiela i student Jakub Byczek.

– Ciągły rozwój uczelni, to wynik ciężkiej pracy i zaangażowania wielu z was, co z satysfakcją na co dzień obserwuję – zwrócił się do społeczności akademickiej rektor dr hab. inż. kpt. ż.w. Wojciech Ślączka, prof. AM w Szczecinie. – Stawianie poprzeczki coraz wyżej, dążenie do odległych, ambitnych celów przynosi efekty, z których jestem bardzo dumny. Wczorajsze plany dziś stają się faktami i rozpoczynamy ich realizację. Stojąc dziś przed państwem wypada mi tylko powiedzieć: dziękuję.

Ostatnimi akcentami obchodów, w środę (1 czerwca), były: spotkanie absolwentów szkół morskich przy kamieniu upamiętniającym powstanie Państwowej Szkoły Morskiej w Szczecinie oraz impreza z okazji dorocznego Święta Szkoły.

(ek)