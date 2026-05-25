Pamięć o rotmistrzu. Oddano hołd Witoldowi Pileckiemu

Na dziedzińcu Zespół Szkół Ekonomicznych im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Szczecinie odbyły się w poniedziałek uroczystości upamiętniające 78. rocznicę śmierci patrona. Wydarzenie zorganizowano przed poświęconą mu tablicą pamiątkową. W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, służb mundurowych, Instytutu Pamięci Narodowej, nauczyciele oraz uczniowie szkoły.
Podczas ceremonii przypomniano biografię rotmistrza Pileckiego – żołnierza Polskiego Państwa Podziemnego, który dobrowolnie trafił do niemieckiego obozu Auschwitz, gdzie organizował ruch oporu i przekazywał raporty o zbrodniach dokonywanych w obozie. Po zakończeniu wojny został aresztowany przez komunistyczne władze, skazany na karę śmierci i stracony 25 maja 1948 roku w więzieniu mokotowskim w Warszawie.
W trakcie uroczystości odczytano apel poległych, oddano salwę honorową oraz złożono kwiaty i znicze pod tablicą pamiątkową. Wręczono także medal Pro Patria przyznany przez szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.
– Spotykamy się, aby oddać hołd rotmistrzowi Pileckiemu i przypominać młodemu pokoleniu o jego postawie oraz służbie dla ojczyzny – mówił Krzysztof Męciński dyrektor IPN w Szczecinie.
Szkoła nosi imię rotmistrza Witolda Pileckiego od 2017 roku. Tablica pamiątkowa poświęcona patronowi została odsłonięta w maju 2024 roku.
