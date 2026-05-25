Pamięć o rotmistrzu. Oddano hołd Witoldowi Pileckiemu [GALERIA]

Hołd Witoldowi Pileckiemu oddano podczas uroczystości, która odbyła się pod tablicą upamiętniającą rotmistrza umieszczoną na gmachu szkoły, która nosi jego imię. Fot. Dariusz Gorajski

Na dziedzińcu Zespół Szkół Ekonomicznych im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Szczecinie odbyły się w poniedziałek uroczystości upamiętniające 78. rocznicę śmierci patrona. Wydarzenie zorganizowano przed poświęconą mu tablicą pamiątkową. W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, służb mundurowych, Instytutu Pamięci Narodowej, nauczyciele oraz uczniowie szkoły.

Podczas ceremonii przypomniano biografię rotmistrza Pileckiego – żołnierza Polskiego Państwa Podziemnego, który dobrowolnie trafił do niemieckiego obozu Auschwitz, gdzie organizował ruch oporu i przekazywał raporty o zbrodniach dokonywanych w obozie. Po zakończeniu wojny został aresztowany przez komunistyczne władze, skazany na karę śmierci i stracony 25 maja 1948 roku w więzieniu mokotowskim w Warszawie.

W trakcie uroczystości odczytano apel poległych, oddano salwę honorową oraz złożono kwiaty i znicze pod tablicą pamiątkową. Wręczono także medal Pro Patria przyznany przez szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

– Spotykamy się, aby oddać hołd rotmistrzowi Pileckiemu i przypominać młodemu pokoleniu o jego postawie oraz służbie dla ojczyzny – mówił Krzysztof Męciński dyrektor IPN w Szczecinie.



Szkoła nosi imię rotmistrza Witolda Pileckiego od 2017 roku. Tablica pamiątkowa poświęcona patronowi została odsłonięta w maju 2024 roku.©℗

