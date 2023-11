Pomnik rotmistrza Witolda Pileckiego odsłonięto w Goleniowie

11 listopada br. w Goleniowie uroczyście odsłonięto pomnik rotmistrza Witolda Pileckiego. Popiersie stanęło na placu noszącym imię rotmistrza Pileckiego, w centralnym punkcie miasta.

W krótkim przemówieniu burmistrz Robert Krupowicz przypomniał niezłomną postawę rotmistrza, który w 1940 r. został jednym z pierwszych więźniów niemieckiego obozu Auschwitz. Wiosną 1943 roku uciekł stamtąd i opracował tzw. raport Pileckiego, opisujący co się dzieje w obozie.

Po uciecze działał w konspiracji, po schwytaniu przez Niemców został osadzony w obozie jenieckim w Łambinowicach. Po wojnie wrócił do Polski, by dalej działać w antykomunistycznym podziemiu. Został aresztowany, był nieludzko torturowany w śledztwie, osądzony w spreparowanym procesie i zastrzelony w więzieniu mokotowskim. Jego grobu do dziś nie odnaleziono.

W 1990 r. proces Witolda Pileckiego został uznany za mord sądowy, a rotmistrza zrehabilitowano.

Popiersie Witolda Pileckiego ufundował szczeciński oddział IPN, ustawiono je w mieście na koszt Gminy Goleniów.

