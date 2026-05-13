Marsz Pileckiego w Szczecinie. Pamiętają o Rotmistrzu [GALERIA, FILM]

Fot. Karol Ciepliński

W środę, 13 maja, kilka minut po godzinie 19.00 z Placu Grunwaldzkiego w Szczecinie wyruszył marsz pamięci Rotmistrza Witolda Pileckiego. Finał marszu zaplanowano na Cmentarzu Centralnym przy pomniku ofiar stalinizmu.

REKLAMA

- Rotmistrz Pilecki to postać, której w znacznej mierze zawdzięczamy naszą wolność. Niestety nowa podstawa programowa dla szkół przewiduje mocno okrojone informacje o Witoldzie Pileckim. Jesteśmy tu dziś, żeby o tej postaci przypominać - mówił Bartłomiej Ilcewicz z Fundacji Patriotycznej im. Witolda Pileckiego.

W marszu wzięło udział kilkadziesiąt osób.

(CK)

Film: Karol Ciepliński

REKLAMA