Pamięć o polskim bohaterze [GALERIA]

Fot. Marcin Górka

Dąb Pamięci poświęcony zamordowanemu w Katyniu mjr. Władysławowi Kluczowi posadziliśmy przy Szkole Podstawowej nr 10 w Szczecinie. - Dbajcie o pamięć o polskim bohaterze, przechowajcie ją w swoich sercach i przekażcie kolejnym pokoleniom - mówił podczas uroczystości do uczniów dyrektor szczecińskiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej Krzysztof Męciński.

Major piechoty Wojska Polskiego Władysław Klucz, kawaler Orderu Virtuti Militari, uczestnik Powstania Wielkopolskiego i wojny polsko-bolszewickiej, a następnie wojny obronnej w 1939 roku został przez sowietów osadzony w obozie w Kozielsku i 13 lub 14 kwietnia 1940 roku zamordowany w Katyniu. Dąb i tablica jego pamięci znajdują się od dziś przy SP 10 przy ul. Kazimierza Królewicza w Szczecinie.

W uroczystości wziął udział dyrektor szczecińskiego IPN Krzysztof Męciński, krewna mjr. Władysława Klucza Teresa Kopeć, dyrektor SP 10 Hanna Guzik, pełnomocnik wojewody ds. kombatantów i osób represjonowanych Ireneusz Konopa, przedstawiciele wojska i służb mundurowych, organizacje kombatanckie, wśród nich Stowarzyszenie „Katyń” oraz młodzież szkolna.

- Dorastałam w czasach, kiedy o Katyniu nie wolno było mówić. Dopiero kilkanaście lat temu dowiedziałam się, gdzie zginął mjr Władysław Klucz. Cieszę się, że jest miejsce w Szczecinie, w którym został on upamiętniony. To namiastka grobu, którego do tej pory nie ma. Dziękuję za to - mówiła potomkini bohatera Teresa Kopeć.

- Tacy bohaterowi jak mjr Władysław Klucz zostali zamordowani dwukrotnie. Fizycznie unicestwieni w lesie katyńskim, drugi raz padli ofiarą tzw. Kłamstwa Katyńskiego za sprawą sowieckich zbrodniarzy i ich komunistycznych popleczników w Polsce - podkreślił w swoim przemówieniu dyrektor szczecińskiego Oddziału IPN Krzysztof Męciński.

Zwracając się do młodzieży, dodał:

- Bądźcie dumni, że na terenie waszej szkoły jest takie wyjątkowe drzewo, dbajcie o pamięć o polskim bohaterze, przechowujcie ją w swoich sercach i przekażcie kolejnym pokoleniom. Niech to będzie wyraz hołdu i uznania dla tych, co z bronią w ręku bronili Polski tak, jak mjr Władysław Klucz i oddali życie za służbę naszej ojczyźnie.

Dąb ku czci mjr. Władysława Klucza zasadzili wspólnie Krzysztof Męciński, Teresa Kopeć, Katarzyna Promińska, wiceprezes Stowarzyszenia „Katyń” w Szczecinie, Ryszard Siarkiewicz-Hoszowski - nadleśniczy Klinisk i dyrektor SP 10 im. Leonida Teligi Hanna Guzik. Obok drzewa znajduje się tablica z napisem: „Dąb Pamięci posadzony dla uhonorowania majora WP Władysława Klucza (…) zamordowanego strzałem w tył głowy przez NKWD w Katyniu w 1940 r. (…)”. To już 33 Dąb Pamięci w regionie szczecińskim.

Po uroczystości uczniowie szkoły zaprezentowali w sali gimnastycznej program historyczny poświęcony mjr. Władysławowi Kluczowi i zamordowanym w Katyniu. Na zakończenie koncert pieśni patriotycznych dał Szczeciński Chór Chłopięcy „Słowiki”.

(K)