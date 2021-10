Posadzą dąb szczecińsko-berliński

19 października (wtorek) o g. 16 w podwórku przy ul. Krzywoustego 74-77 w Szczecinie zostanie zasadzony dąb szczecińsko-berliński.

Organizatorem wydarzenia jest stowarzyszenie Städtepartner Stettin. Jak komunikuje: „Początki polsko-niemieckiej współpracy między Szczecinem a Berlinem Friedrichshain-Kreuzberg sięgają akcji zazieleniania podwórek w szczecińskim Śródmieściu. W 25. rocznicę powstania partnerstwa obu miast zamierzamy wrócić do korzeni i zasadzić na jednym z podwórek przy ul. Krzywoustego 74-77 dąb - symbol siły i wytrwałości. Mamy nadzieję, że będzie on trwałym znakiem naszej berlińsko-szczecińskiej współpracy, upamiętnieniem wielu zrealizowanych wspólnie inicjatyw, a także okazją do przyszłych spotkań".

(as)