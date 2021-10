Paczka dla Rodaka i Bohatera na Kresach. Każdy może się włączyć

Wystartowała akcja "Paczka dla Rodaka i Bohatera na Kresach" - Boże Narodzenie 2021. Już po raz ósmy. Za dwa miesiące, 4 grudnia, dary wyruszą do naszych rodaków na kresach: na Litwie, Łotwie i Białorusi. Zostaną dostarczone do prawie 20 miejsc, m.in. do Klubu Weteranów Armii Krajowej w Wilnie, polskiej Szkoły Specjalnej w Solecznikach (Litwa), czy tez Państwowego Gimnazjum Polskiego w Dyneburgu im. J. Piłsudskiego (Łotwa). Każdy może się włączyć do akcji: przekazując produkty lub wpłacając dobrowolne datki.

- Myślę, że ta pomoc będzie dokładnie taka sama, jak w roku ubiegłym - zapowiada Wojciech Woźniak, prezes Fundacji Polskich Wartości. - W grudniowych edycjach przekroczyliśmy na pewno ponad 200 ton towarów przeznaczonych dla naszych rodaków (a paczki dostarczane są też na święta wielkanocne - red.). To są artykuły spożywcze, chemiczne, szkolne i również medyczne.

Od samego początku w akcji tej uczestniczy Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej

- Pamiętam, jak zaczynaliśmy od niewielkich samochodów, do których nie mieściły się jeszcze całe tony, a później udało się to zamienić w tak wspaniałą akcję, realizowaną z wielkim rozmachem - mówi ks. Maciej Szmuc, dyrektor Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej. - I właśnie oprócz tak ważnych partnerów, jak Grupa Azoty czy Zarząd Portów Szczecin i Świnoujście, cały czas jest wielka grupa ludzi, prywatnych darczyńców z całej naszej ojczyzny, którzy za pośrednictwem konta fundacji, czy konta Caritas włączają się w to dzieło.

Partnerem głównym akcji jest Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police".

- Uważamy, że jest to niezwykle wartościowa inicjatywa, którą wspieramy już od kilku lat - mówi Anna Tarocińska, członek zarządu GA Zakłady Chemiczne "Police". - Jako Grupa Azoty wspieramy ją finansowo, natomiast jest w niej ta rzecz niemierzalna, ten cały wkład pracy, zaangażowanie ludzi. I za to chciałabym w imieniu zarządu podziękować.

Monika Woźniak-Lewandowska, rzecznik prasowy Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście (sponsora głównego przedsięwzięcia), zwracała uwagę, że akcję udało się prowadzić pomimo pandemii - paczki dotarły do rodaków na kresach także rok temu. To ważne dla tych, którzy to przedsięwzięcie wspierają, i dla tych, do których paczki docierają.

- Ta inicjatywa buduje postawy patriotyczne i uczy historii - mówiła. - Myślę, że dla samych rodaków, którzy pozostali na kresach, to jest dowód i wyraz tego, że o nich pamiętamy, i ten drobny upominek, który do nich na święta przychodzi, to jest taki symbol polskości. Cieszymy się, że możemy kolejny raz współpracować przy tej akcji.

Każdy może się włączyć. Pomóc można przekazując produkty - zbierane są m.in. w budynku ZMPSiŚ przy ul. Bytomskiej 7; albo finansowo wpłatami na konto: PL 55 1020 4795 0000 9202 0346 6190, dopisek "Kresy".

Patronat nad tym przedsięwzięciem objął "Kurier Szczeciński"

Tekst i fot. Agnieszka Spirydowicz