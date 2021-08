Trzynaście godzin na krześle w izbie przyjęć. Kozetki w szpitalu nie ma?

Trzynaście godzin spędziła pani Anna na ginekologicznej izbie przyjęć, z bolącą przypadłością kobiecą na krześle. Choć miała skierowanie, a do szpitala na szczecińskich Pomorzanach przyjechała przed godziną 8 rano, w łóżku na oddziale położono ją dopiero przed godziną 21. - Nigdy i nigdzie nie przeżyłam takiego upokorzenia. Bałagan, znieczulica i kompletny brak empatii - nasza Czytelniczka nie szczędzi ostrych słów w stosunku do personelu medycznego.

Komentarze

daro 2021-08-24 11:24:30 A jak Kaczyńskiemu strzyknie w kolanie, to nie musi na nic czekać, bo dyrektor szpitala natychmiast przyjeżdża osobiście do jego domu.

toi 2021-08-24 10:55:18 Czego się spodziewaliście po ministrze Niedzielskim? Przecież pisowcom zależy żeby jak najwięcej Polaków szybko umierało.

Zaprzaństwo 2021-08-24 10:53:09 Również i tam wzorce czerpią od tych którzy każdego dnia w Polsce-rządząc nią łamią prawa,łamią Konstytucję.Mają w głębokim poważaniu literę prawa.Demolują każdą dziedzinę życia,sprowadzają człowieka i jego prawa do "pod człowieka" Czy zatem widząc to,obserwując narrację rządzącej władzy PiS można postępować inaczej-? Kim są dyrektorzy szpitali,z czyjego mianowania-? Nie bądźmy obłudni-polityka tej władzy jak ośmiornica oplotła każdy aspekt naszego życia-szpitale także

czytam 2021-08-24 10:33:09 Kozetkę pewnie zabrali na oddzial covidowy . Tam jest wolnych kilkanaście tysięcy WOLNYCH łóżek . DZIADOSTWO .

HA LO 2021-08-24 10:32:39 nie spierajmy się na tym forum pod tym artykułem o politykę. Żadne pispo lub popis. Obie partie są do bani i my to wszyscy dobrze wiemy. Polska służba zdrowia to porażka, jest fatalna. Ale w nią idzie relatywnie dużo pieniędzy. Lekarze zarabiają gigantyczne kwoty. Mają super-korzystne kontrakty. Ich celem jest rozkręcic prywaciarstwo a do tego muszą rozwalić publiczną służbę zdrowia.

Jaro 2021-08-24 10:29:30 Niemożliwe w TVP mówili, że jest dobrze.

Uniwersytet 2021-08-24 10:16:36 Chyba to nie klinika Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie Panie Rektorze ?

Do qwd 2021-08-24 10:11:26 Lekarz to nie mechanik ani nie rzeznik a czlowiek to nie maszyna ani zwierze!

ruski ład Morawiecki 2021-08-24 10:07:29 Rząd Morawieckiego nie robi kompletnie nic by poprawić sytuację w polskiej służbie zdrowia.

zed 2021-08-24 09:50:26 Tak wyglądają szpitale za rządów PiS.

Do "cóż" 2021-08-24 09:36:01 Mylisz się. Służba zdrowa jest antypisowska. A oczekiwanie godzinami w izbie przyjęć to nic nowego. Tak jest od wielu, wielu lat.

sid 2021-08-24 09:35:58 Niedzielski eksterminuje Polaków.

Elka 2021-08-24 09:35:28 Od godziny 9.30 do godziny 1.30 w nocy sor na Unii. Kolka nerkowa , 6h bez przeciw bólowego bo lekarz musi stan zobaczyć! U nas trzeba być pijaczkiem przywiezionym z ulicy przez karetkę,wtedy obsługa ekspresowa! A najgorzej na sorach mają starsi ludzie,pozostawieni sami sobie przez kilkanaście godzin. Bez jedzenia,bez wody i wsparcia bo covid i nikt z rodziny z chorym nie może być!

Ja 2021-08-24 09:08:56 Niestety ten obrazek dotyczy wszystkich szpitali w Szczecinie :(

qwd 2021-08-24 09:04:25 Wydaje się Wam, że taki lekarz powinien do wszystkich podchodzić z namaszczeniem i pełną uwagą. Dla tych ludzi to też jest kolejny dzień w pracy, kolejny przypadek-jutro będzie inny. Tak jak mechanik samochodowy nie przeżywa wymiany sprzęgła w kolejnym samochodzie tak i lekarz po latach pracy nie będzie przeżywał kolejnego przypadku, bo by psychicznie nie wytrzymał! Chodzi o pewien stan umysłu. Drastyczny przykład (NIE PORÓWNANIE!): Jakby rzeźnik płakał nad każdą owieczką to by sfiksował.

Lekarze 2021-08-24 09:02:52 Czy Klinika Ginekologii na Pomorzanach ma jeszcze lekarzy, czy tylko "normalnie" pracujemy w swoich prywatnych gabinetach.

Szczecinianin 2021-08-24 09:02:39 Na pomorzanach tak jest moją żonę dwa lata temu karetka zabrała z domu w ósmym miesiącu ciąży z bulem brzucha na izbę przyjęć spędziła na KRZEŚLE 5 godzin dopiero jak wpadłem tam i narobiłem rabanu to się zainteresowali żona na poważnie.

Ginekologia Onkologi 2021-08-24 08:56:23 Onkologia Ginekologii Doroslych i Dziewczat, to jedyny taki podzial na swiecie, brak tylko onkologia Ginekologii Dzieci i cyrk na calego

DARKO 2021-08-24 08:47:42 TO WSZYSTKO WINA TUSKA .

Dobry 2021-08-24 08:44:09 Kierownik Kliniki jest odpowiedzialny za takie nieludzkie traktowanie chorych. Humanizm nie dla chorych Kliniki Ginekologicznej na Pomorzanach w Szczecinie.

Edmund 2021-08-24 08:11:46 Mam nadzieję źe niejaki Matecki złoźy doniesienie do prokuratury na odpowiedzialnego za ten bałagan ministra zdrowia.Wszak on i tylko on jest tak "zatroskany" o .....WSZYSTKO,to niewątpliwie o zdrowie Polaków rownieź