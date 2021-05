Otwarcie skrzyżowania na węźle Granitowa możlwe w następny poniedziałek

O możliwości otwarcia skrzyżowania na tej ważnej inwestycji drogowej w Szczecinie w poniedziałek poinformował prezydent miasta Piotr Krzystek.

"Jeśli pogoda pozwoli to za tydzień w poniedziałek wczesnym rankiem wykonawca Węzła Granitowa otworzy nowe skrzyżowanie. Nie oznacza to końca wszystkich prac, ale myślę, że sytuacja znacznie się poprawi" - napisał prezydent na Facebooku.

Pierwotnie oddanie do użytku węzła Granitowa miało nastąpić we wrześniu 2020 r. Termin ten był jednak przesuwany m.in. z powodu wydłużania się prac na ul. Granitowej i awarii gazociągu na ul. Krygiera. Aktualnie obowiązująca data zakończenia budowy to koniec sierpnia tego roku. Wykonawca zapowiadał jednak, że węzeł będzie oddawany do użytku etapami. Jednym z nich jest właśnie otwarcie skrzyżowania.

Wykonawcą inwestycji jest konsorcjum firm: Rover Infraestructuras SA i Roverpol sp. z o.o. Wartość robót to 113,2 mln zł brutto. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

(k)