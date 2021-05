Węzeł Granitowa pod koniec wakacji? Pełna przejezdność może być udostępniana etapowo

Zgodzę się z komentarzem kolegi... Jakieś dwa tygodnie temu przejeżdżałem tamtędy.. szczerze na całej długości placu budowy może z 15 pracowników naliczyłem z czego połowa stała i nic nie robiła. Nie mieszkam już w Szczecinie od 10 lat ale z tego co widzę harmonogram opóźnienia idzie zgodnie z terminem na każdej inwestycji i to jest naprawę przykre.. Jest się czym pochwalić Panie Prezydencie...

gość

2021-05-13 09:01:28

spokojnie, skończą to skończą, nikt z władz miasta się tym nie przejmuje. Za chwilę ruszy budowa ronda przy Portówce i to dopiero będzie armagedon jakiego Szczecin jeszcze nie widział. No ale Pan Prezydent miłościwie nam panujący nie musi codziennie przedzierać się na prawy brzeg miasta, to lekką ręką wydaje decyzje i podpisuje umowy na kolejne drogowe remonty. Bez przemyślenia, bez planu, bez terminów, BEZ SENSU.