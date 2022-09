Otwarcie Baltic Pipe fetowano w Szczecinie

Prezydent RP Andrzej Duda wręczył odznaczenia państwowe osobom zasłużonym na rzecz wzmacniania bezpieczeństwa energetycznego Polski oraz międzynarodowej współpracy w dziedzinie energetyki. Odbyło się to we wtorek wieczorem w Filharmonii im. M. Karłowicza w Szczecinie podczas specjalnej uroczystości z okazji otwarcia gazociągu Baltic Pipe.

W południe, z udziałem prezydenta, premierów Polski i Danii Mateusza Morawieckiego i Mette Frederiksen, ministra ds. ropy naftowej i energii Norwegii Terjego Aaslanda oraz szefowej unijnej Dyrekcji Generalnej ds. Energii Ditte Juul Jorgensen, symbolicznie otwarto Baltic Pipe w Tłoczni Gazu Goleniów. Wieczorem uroczystość z tej okazji odbyła się w Szczecinie.

Historyczny dzień

– To jeden z najważniejszych dni ostatniego ponad 30-lecia, odkąd Polska uwolniła się z sowieckiej strefy wpływów – podkreślił prezydent Andrzej Duda. – Polska w pełni stała się, nie tylko z nazwy, państwem suwerennym. Długi czas w zakresie dostaw gazu do Polski byliśmy uzależnieni od Rosji. Jasne było, że jeżeli chcemy być suwerenni, musimy dokonać dywersyfikacji. Miałem wielki zaszczyt, by wspierać działania ministra Piotra Naimskiego w kwestii budowy Baltic Pipe. Trudności było wiele – każdy wie, co oznaczała ta inwestycja w trakcie budowy Nord Stream II. Inwestycja Baltic Pipe została zrealizowana z wysiłkiem polskich inżynierów, polityków i polskich patriotów. To historyczny dzień.

Piotr Naimski podziękował za wsparcie dla tego projektu prezydentowi, a także premierom Mateuszowi Morawieckiemu i Beacie Szydło.

– Bez wsparcia dyplomatycznego, politycznego w tym pierwszym okresie niezwykle ważnym, myślę, że trudno byłoby przekonać naszych partnerów z Kopenhagi i Oslo, że ten projekt w ogóle ma sens – mówił były pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej.

Podziękowania skierował także do władz Prawa i Sprawiedliwości oraz do przedstawicieli Gaz-Systemu i wszystkich osób zaangażowanych w budowę Baltic Pipe.

Podziękowania i odznaczenia

Za wybitne zasługi w działalności na rzecz wzmacniania bezpieczeństwa energetycznego Polski odznaczeni zostali: Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski – Tomasz Stępień, Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski – Tomasz Szubiela, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski – Henryka Mościcka-Dendys i Artur Zawartko. Prezydent wręczył również Złote, Srebrne i Brązowe Krzyże Zasługi.

Za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko–europejskiej współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa energetycznego Krzyżem Komandorskim Orderu Zasługi RP odznaczono obywatela RFN Klausa–Dietera Borchardta, natomiast Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi RP – za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko–litewskiej współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa energetycznego – obywatela Republiki Litewskiej Nemunasa Bikniusa, za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko–duńskiej współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa energetycznego – obywateli Królestwa Danii Torbena Gastona Brabo i Thomasa Alsa Egebo.

Prezydent wręczył także 12 Medali za Długoletnią Służbę, nadanych za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej, osobom zaangażowanym w projekt Baltic Pipe.

(ek)