Gazociąg Baltic Pipe oficjalnie otwarty

Z udziałem prezydenta RP Andrzeja Dudy i premiera Mateusza Morawieckiego we wtorek, 27 września, symbolicznie otwarto gazociąg Baltic Pipe. Symbolicznie, bo gaz z norweskich złóż popłynie nim do Polski zgodnie z planem, czyli 1 października. Uroczystość, w której uczestniczyła także premier Danii Mette Frederiksen, odbyła się w Tłoczni Gazu Goleniów (jej rozbudowa stanowi jedną z części całego projektu).

To strategiczna inwestycja z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego Polski. Baltic Pipe tworzy nowy korytarz dostaw gazu ziemnego z Norwegii na rynki duński i polski, a także do odbiorców w innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Biegnie od Morza Północnego, gdzie łącząc się z gazociągiem Europipe II, zapewni dostęp do gazu ze złóż norweskich. Następnie poprzez infrastrukturę w Danii oraz na dnie Morza Bałtyckiego łączy się z polskim systemem przesyłowym.

– Dokonujemy dzisiaj otwarcia gazociągu, który był przez dziesięciolecia polskim marzeniem, uniezależnieniem od dostaw gazu z Rosji – powiedział prezydent Andrzej Duda. – W maju 2020 r. ogłaszałem, że inwestycja budowy gazociągu z szelfu norweskiego rozpoczyna się. Już w najbliższym czasie gaz będzie przez to nowe połączenie transportowany.

Baltic Pipe, zdaniem głowy państwa, w dużej części rozwiązuje europejski problem dostaw gazu.

– Dziś kończy się era dominacji rosyjskiej w sferze gazu, która była znaczona groźbami, wymuszeniami – podkreślił podczas uroczystości szef polskiego rządu. – Rozpoczynamy nową epokę suwerenności, wolności energetycznej i zwiększonego bezpieczeństwa energetycznego. Polska przestrzegała przed tym wiele lat. Pokazywaliśmy w ostatnich latach ryzyka związane z planami Kremla, niestety, one się zmaterializowały. Baltic Pipe jest przeciwieństwem tego, co służyło planom Putina. Ten dzień jest podwójnie symboliczny – pokazujemy światu, że można zwiększać bezpieczeństwo i suwerenność energetyczną naszego regionu. Nord Stream 1 to gazociąg, którym płynęła także ukraińska krew. Trzeba to powiedzieć jasno, bo były to instrumenty próby zdominowania Europy Środkowej, które rodziły jednocześnie te wielkie ryzyka.

Mateusz Morawiecki przypomniał, że pierwszym rządem, który postawił ten gazociąg na agendzie, był rząd premiera Jerzego Buzka.

– Doradcą wówczas był Piotr Naimski i obu im chcę za to podziękować – powiedział.

Przypomnijmy, że na wspólną inwestycję polskiego Gaz-Systemu oraz duńskiego Energinetu składa się pięć głównych komponentów: gazociąg na dnie Morza Północnego, rozbudowa systemu przesyłowego w Danii, tłocznia gazu na wybrzeżu duńskiej wyspy Zelandia, gazociąg na dnie Bałtyku pomiędzy Danią a Polską oraz rozbudowa polskiego systemu przesyłowego. Długość części podmorskiej wynosi ok. 275 km, a cały system obejmuje prawie 900 km.

Zgodnie z planem, transport gazu poprzez Baltic Pipe rozpocznie się w sobotę, 1 października. Docelowe możliwości przesyłowe nowej infrastruktury to 10 mld m sześc. rocznie.

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo zapowiedziało, że wypełni prawie całą zarezerwowaną przepustowość Baltic Pipe. ©℗

Wcześniejsza informacja

W tłoczni gazu w Goleniowie (woj. zachodniopomorskie) symbolicznie uruchomiono we wtorek przesył gazu przez gazociąg Baltic Pipe. Od 1 października br. popłynie nim do Polski gaz ze złóż na Norweskim Szelfie Kontynentalnym.

- Kończy się era dominacji rosyjskiej w sferze gazu; dzisiaj rozpoczynamy nową epokę - suwerenności energetycznej, wolności energetycznej i zwiększonego bezpieczeństwa - mówił premier Mateusz Morawiecki podczas uroczystości otwarcia gazociągu.

Gazociąg tworzy nową drogę dostaw gazu ziemnego z Norwegii poprzez Danię do Polski. Inwestorami są operatorzy przesyłowi: duński Energinet i polski Gaz-System.

Budowa została ukończona w 2022 r., za wyjątkiem dwóch odcinków na terenie Danii, gdzie w 2021 r. na kilka miesięcy wstrzymano prace ze względu na uchylenie pozwoleń środowiskowych. Z powodu tego opóźnienia 1 października system Baltic Pipe ruszy z ograniczoną przepustowością, wykorzystując część systemu duńskiego; system zdolny jest transportować do Polski 10 mld m sześc. gazu.

Energinet poinformował jednak w sobotę, że duński odcinek może osiągnąć pełne zdolności przepustowe miesiąc wcześniej niż przewidywano – do końca listopada br.

