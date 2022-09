We wtorek uroczyste otwarcie Baltic Pipe. Gazociąg z pełną przepustowością jeszcze w tym roku?

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA oraz spółki z grupy Equinor ASA zawarły 23 września br. umowy kupna-sprzedaży gazu ziemnego wydobywanego na Norweskim Szelfie Kontynentalnym. Łącznie chodzi o 2,4 mld m sześc. paliwa rocznie przez 10 lat. Dotrze ono do Polski dzięki gazociągowi Baltic Pipe. Z kolei duński partner polskiej firmy Gaz-System, odpowiedzialnej za budowę tego gazociągu - Energinet - poinformował 24 września, że może on zostać oddany do eksploatacji z pełną przepustowością już od końca listopada br., czyli ponad miesiąc przed terminem.

- Equinor jest dla Grupy Kapitałowej PGNiG strategicznym partnerem biznesowym, który wpisuje się w politykę dywersyfikacji dostaw gazu do Polski - powiedziała Iwona Waksmundzka-Olejniczak, prezes PGNiG SA. - Podpisane kontrakty na dostawy gazu, który będzie przesyłany gazociągiem Baltic Pipe, to istotne wzmocnienie bezpieczeństwa energetycznego naszego kraju. Cieszę się, że firma o takiej pozycji i renomie jak Equinor, z którą PGNiG dotychczas współpracowało w obszarze poszukiwań i wydobycia na Norweskim Szelfie Kontynentalnym,

...