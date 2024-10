Oto zwycięzcy Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2025

Fot. Arleta Nalewajko

32 projekty, z czego 30 projektów lokalnych i 2 w kategorii Zielonego SBO zostaną zrealizowane w ramach 12. edycji Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego. W tym roku mieszkańcy mogli dokonywać wyboru spośród 121 projektów, które znalazły się na liście do głosowania.

Do realizacji skierowane zostaną projekty, które zdobyły najwięcej głosów w swojej kategorii do wyczerpania puli środków. Oznacza to, że w przypadku, gdy budżet zwycięskiego projektu nie wyczerpie puli środków z danego obszaru, na realizację będzie miał szansę kolejny z listy, którego wycena będzie mieściła się w pozostałej kwocie. W sumie w głosowaniu wzięło udział prawie 19 tysięcy głosujących oddając 36 893 głosów. Pula środków SBO 2024 to 17 200 000 zł, w tym 30 proc. na projekty „Zielonego SBO” i 70 proc. na projekty lokalne.

A oto lista zwycięzców:

W kategorii projekty zielonego SBO zrealizowane zostaną dwa pomysły: Staw Jeleni - ekologiczny park rozrywki na Prawobrzeżu oraz Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne Parku Leśnego Las Arkoński

Arkońskie-Niemierzyn:

Rozbudowa terenów sportowych w Parku Chopina

Bukowe-Klęskowo:

Tereny rekreacyjne w pobliżu SP 59 i Intermarche oraz wiaty edukacyjno-rekreacyjne dla uczniów SP 59

Centrum:

Modernizacja placu zabaw w centrum

Dąbie, Załom-Kasztanowe:

Likwidacja betonozy - aranżacja przestrzeni do wypoczynku i rekreacji na osiedlu "Dąbie"

Drzetowo-Grabowo:

Strefa rekreacji sportowej dla najmłodszych

Głębokie-Pilchowo, Krzekowo-Bezrzecze, Zawadzkiego-Klonowica:

Modernizacja boiska sportowego na Modrej, Kino na leżakach

Golęcino-Gocław, Żelechowa:

Nowy teren rekreacyjny przy SP 42

Gumieńce:

Akcja BioReaktywacja dla SP16. Lokalne centrum edukacyjno-sportowe oraz Ławeczka dla przechodniów przy ulicy Gen. Taczaka

Niebuszewo:

Poprawa bezpieczeństwa na ul. Tomaszowskiej

Niebuszewo-Bolinko:

Bezpieczne przejścia dla pieszych i rower miejski przy Dembowskiego

Płonia-Śmierdnica-Jezierzyce, Kijewo, Wielgowo-Sławociesze-Zdunowo:

Tor Rolkowy i Miejsce Piknikowe - Płonia-Śmierdnica-Jezierzyce

Pogodno:

Strefy ciszy wraz z modernizacją pomieszczeń biblioteki oraz czytelni w Szkole Podstawowej nr 3 im. Juliusza Słowackiego w Szczecinie,

Wybieg dla psów na Pogodnie,

Poidełko dla mieszkańców i zwierząt na Pogodnie,

Osiedlowa biblioteczka na Pogodnie

Pomorzany:

Pakiet dla Wzgórza Hetmańskiego

Skolwin, Stołczyn, Bukowo:

Boisko dla dzieci oraz plac zabawa -zmieniaj z nami północ

Słoneczne, Majowe:

Spójne trasy rowerowe dla Szczecina.

Rondo Łupaszki

Stare Miasto, Nowe Miasto, Międzyodrze-Wyspa Pucka:

Zielony teren rekreacyjny przy ul. Dąbrowskiego

Śródmieście Północ, Łękno:

Urzędomat przy Urzędzie Miasta

ul. Zaleskiego - Słowackiego - remont chodnika oraz odbetonowanie pasa zieleni w pobliżu Różanki i Teatru Letniego

Śródmieście Zachód:

Śródmieście w Zieleni, Pożegnanie lata 2025

Świerczewo:

Wybieg dla psów na Kaliny, 26 Kwietnia bardziej przyjazna, bardziej bezpieczna

Turzyn:

Śmietniki podziemne

Warszewo, Osów:

Rower miejski na osiedlu Warszewo i bezpieczne przejścia dla pieszych

Żydowce-Klucz, Podjuchy, Zdroje:

Rewitalizacja terenów przy rynku w Podjuchach





Równolegle, jak zapewnia magistrat, trwają prace nad nowymi rozwiązaniami, które pomogą w odświeżeniu, doskonaleniu i uatrakcyjnieniu Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

- Nowa formuła ma być nie tylko odzwierciedleniem oczekiwań mieszkańców, ale również nowym otwarciem dla kolejnych edycji SBO – mówi Łukasz Kadłubowski, zastępca prezydenta miasta. – Za nami 12 lat doświadczeń, najważniejsze byśmy umieli wyciągnąć z nich odpowiednie wnioski.

Jeszcze w tym roku przeprowadzone zostaną rozmowy i spotkania z mieszkańcami na temat kształtu i zapisów nowego regulaminu. Wszystkie informacje, terminy oraz harmonogram działań będą publikowane na stronie www.sbo.szczecin.eu. (K)