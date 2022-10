Oszuści wyłudzili od seniorów 80 tysięcy zł

Ponad 80 tys. złotych w dwa dni zyskali przestępcy, którzy oszukali dwóch seniorów na terenie Szczecina. Wykorzystali stary i - niestety - wciąż skuteczny sposób.

Schemat działania jest podobny - oszuści dzwonią do starszych ludzi, podają się za członka rodziny, który spowodował wypadek i pilnie potrzebuje pomocy finansowej, albo za policjanta, który w pomaga w sprawie. Czasem mówią, że są przedstawicielami banku lub instytucji, w której ich rozmówca ma pieniądze i są one zagrożone. By ratować sytuację, senior ma przekazać ogromną kwotę, po którą przyjdzie wyznaczona osoba.

Tym razem jeden z oszustów podał się za wnuczka, drugi za pracownika ZUS. Seniorzy uwierzyli i przekazali przestępcom łącznie 80 tys. zł.

Policja apeluje o ostrożność. Prosi też rodziny osób starszych, by rozmawiać z nimi o zagrożeniach, przestrzegać przed oszustami oraz metodami ich działań, przypominać o zasadach bezpieczeństwa.©℗ (K)