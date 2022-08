Kolekcja wspomnień z moich wypraw. Szczecin, Międzyzdroje, Kołobrzeg

„Cudze chwalicie, swego nie znacie, sami nie wiecie, co posiadacie". Popularna dzisiaj fraza zaczerpnięta została z utworu „Wieś" Stanisława Jachowicza. I to niestety prawda, niektórzy nasi rodacy lepiej znają miejscowości wypoczynkowe w Egipcie, Tunezji, Turcji, Grecji, na Cyprze, w Hiszpanii, Włoszech, Chorwacji, Bułgarii, Albanii niż nasze swojskie letniska i krajobrazy.

Obcy kraj jest wymarzonym miejscem na wakacje dla 86 proc. rodaków, a Polska zaledwie dla 14 proc. ankietowanych. Polska jako miejsce wymarzonych wakacji najczęściej była wymieniana przez zarabiających poniżej średniej krajowej. W obrębie naszego kraju najwięcej wskazań otrzymało Pomorze (27 proc.). I to jest dla nas pozytywny prognostyk. (…)

Niestety, należałam do rodaków zarabiających dużo poniżej średniej krajowej, nigdy też nie należałam do elity celebrytów, a za granicą byłam tylko w NRD i Czechosłowacji. Moje wyjazdy wypoczynkowo-turystyczne koncentrowały się na najbliższej okolicy i wypoczynku nad morzem. Dlatego pochwalę się tylko tym, co podczas moich terenowych wycieczek i wyjazdów zobaczyłam

...