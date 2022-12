Ostrzeżenie przed mroźną nocą w naszym regionie

Na podstawie ostrzeżenia meteorologicznego przekazanego przez IMGW, Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Szczecinie ostrzega przed wystąpieniem silnego mrozu w 12 powiatach województwa zachodniopomorskiego (białogardzki, drawski, gryficki, kamieński, kołobrzeski, Koszalin, koszaliński, łobeski, sławieński, szczecinecki, świdwiński i wałecki).

Alert obowiązuje od godz. 18:00 w środę (14 grudnia) do godz. 9 rano dnia następnego. Prognozuje się temperaturę minimalną w nocy od -16°C do -12°C. Wiatr o średniej prędkości od 10 km/h do 20 km/h, z kierunków południowych.

W Szczecinie - według prognoz - tej nocy będzie "jedynie" - 11°C.

