Ostrzeżenie meteorologiczne. Intensywny deszcz w regionie

Data publikacji: 19 kwietnia 2026 r. 09:16
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Szczecinie ostrzega przed intensywnymi opadami w regionie. Ostrzeżenie obowiązuje od niedzieli 19 kwietnia od godz. 15 do poniedziałku 20 kwietnia do godz. 15 i dotyczy wszystkich powiatów województwa zachodniopomorskiego.

Prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Przewidywana całkowita suma opadów miejscami wynieść ma od 30 mm do 40 mm, lokalnie do 50 mm. Lokalnie możliwe burze. Najsilniejsze opady przewidywane są na niedzielny wieczór oraz na noc z niedzieli na poniedziałek.

Prawdopodobieństwo wystąpienia opadów wynosi 80 proc.

