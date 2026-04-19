MSWiA: w niedzielę w RCB odprawa ze służbami w związku z możliwym intensywnym deszczem

W Rządowym Centrum Bezpieczeństwa w niedzielę odbędzie się odprawa kierownictwa MSWiA z wojewodami oraz przedstawicielami służb, w związku z możliwymi intensywnymi opadami deszczu na zachodzie kraju – poinformował w sobotnim komunikacie resort spraw wewnętrznych.

REKLAMA

W odprawie w sprawie bieżącej sytuacji meteorologicznej i hydrologicznej w kraju weźmie udział wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Wiesław Leśniakiewicz.

MSWiA przekazało, że służby podległe resortowi są w pełnej gotowości do podjęcia działań w związku z możliwymi intensywnymi opadami deszczu w woj.: dolnośląskim, lubuskim, wielkopolskim oraz zachodniopomorskim. Podkreśliło, że sytuacja pogodowa jest na bieżąco monitorowana, a kierownictwo resortu na bieżąco otrzymuje raporty i podejmuje stosowne decyzje.

„Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia II stopnia przed intensywnymi opadami deszczu. Mogą mieć one natężenie umiarkowane, a okresami nawet silne. Możliwe są także burze. Ostrzeżenie potrwa od godz. 15 w niedzielę do godz. 15 w poniedziałek. Dotyczy województw: dolnośląskiego, lubuskiego oraz części woj. wielkopolskiego. Wysokość opadów może wynieść od 40 mm do 50 mm, lokalnie do 60 mm. Ostrzeżenie przed opadami I stopnia zostało wydane dla części województwa zachodniopomorskiego oraz jednego z powiatów w woj. wielkopolskim. Prognozowana wielkość opadów może wynieść od 30 mm do 40 mm, lokalnie do 50 mm” - poinformował resort.

Zaznaczył, że najsilniejsze opady prognozowane są w niedzielny wieczór oraz w nocy z niedzieli na poniedziałek.

Ministerstwo ostrzegło również w komunikacie przed przymrozkami. W tej sprawie IMGW wydało ostrzeżenia I stopnia. Objęte nimi są część woj.: małopolskiego i podkarpackiego. Lokalny spadek temperatury powietrza może tam dojść do około minus 2 st. C, a przy gruncie do minus 5 st. C. Alert trwać będzie od soboty, od godz. 23 do godz. 8 w niedzielę.

(PAP)

REKLAMA