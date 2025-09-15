Ostrzeżenia przed burzami I i II st. dla 9 województw. Alert RCB dla części Zachodniopomorskiego

Fot. Ryszard Pakieser

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed burzami I i II stopnia dla dziewięciu województw. Wystąpić mogą opady deszczu do 25 mm, porywy wiatru do 95 km/h oraz grad. Do mieszkańców województwa lubuskiego, zachodniopomorskiego i wielkopolskiego wysłano również alert RCB.

Ostrzeżenie II stopnia wydano dla woj. lubuskiego, części południowej woj. zachodniopomorskiego oraz północnego zachodu woj. wielkopolskiego. Prognozowane są burze, opady deszczu do 25 mm oraz porywy wiatru do 95 km/h. Lokalnie może wystąpić grad.

Natomiast ostrzeżenie I stopnia wydano dla woj. kujawsko-pomorskiego, środkowej części woj. zachodniopomorskiego, zachodniej - woj. warmińsko-mazurskiego, północnej Dolnego Śląska oraz południowej części Pomorza, Wielkopolski, Małopolski i Śląska. Wystąpią tam burze, opady deszczu do 20 mm i porywy wiatru do 80 km/h. Pojawić się może również grad.

Najwcześniej alerty zakończą się o godz. 20 w Lubuskim i Wielkopolsce. Najdłużej potrwają w rejonach podgórskich - do godz. 11 we wtorek.

Dla woj. lubuskiego oraz części woj. zachodniopomorskiego i wielkopolskiego ogłoszono także alert RCB. W komunikacie poinformowano, że 15 września „możliwe burze, silny wiatr i lokalnie grad". Rządowe Centrum Bezpieczeństwa apeluje do mieszkańców o zachowanie ostrożności i zabezpieczenie rzeczy, które może porwać wiatr.

Alert RCB- Dnia 15.09. br., w związku z wydanymi przez IMGW ostrzeżeniem 2-go stopnia dotyczącym burz i porywistego wiatru na terenie 3 powiatów woj. zachodniopomorskiego (choszczeński, myśliborski i wałecki), lokalnie możliwy grad. W trakcie burzy znajdź bezpieczne schronienie. Zachowaj ostrożność i zabezpiecz rzeczy, które może porwać wiatr.

Ostrzeżenie II stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia, zaś I stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych mogących powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.

Copyright