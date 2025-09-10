Prognozowany jest ulewny deszcz. Służby w Szczecinie w gotowości

Fot. ZWiK

Prognozy pogody zapowiadają, że w czwartek bardzo wcześnie rano mogą pojawić się w Szczecinie ulewne deszcze. - Zarząd Wodociągów i Kanalizacji jest w pełnej gotowości, a ekipy będą działać w miarę potrzeb i możliwości, ale prosimy mieszkańców o czujność - przekazała Hannna Pieczyńska, rzecznik prasowy szczecińskiej spółki.

Według jej oceny ulewne deszcze, które prognozowane są na czwartek mogą być trudne nie tylko dla mieszkańców terenów naszego miasta, które są narażone na podtopienia, ale także służb. W Szczecinie jest blisko 30 tysięcy wpustów, które pełnią ważną funkcję o każdej porze roku, a coraz częściej także latem, kiedy muszą odprowadzić bardzo duże ilości wody spływającej chodnikami i ulicami po gwałtownych opadach deszczu. ZWiK czyści je na bieżąco przy użyciu specjalistycznych samochodów ciśnieniowych. W okresie wzmożonych deszczy jego ekipy skupiają się na miejscach, które są częściej zalewane.

- Pamiętajmy jednak, że nie jesteśmy w stanie być wszędzie w jednym czasie. Udrożniony wpust może mieć zabrudzoną po deszczu kratkę. Nie mamy wpływu na czystość jezdni, ani na to co wpływa na wyczyszczone przez nas urządzenia. Dlatego tak ważna jest współpraca z innymi służbami i mieszkańcami. Może się zdarzyć sytuacją, że niedługo po naszych działaniach kratka jest zatkana przez trawę, piasek, liście lub śmieci, które spłynęły z chodników czy jezdni razem z naporem wody. Właśnie dlatego służby są w pełnej gotowości nie tylko przeciwdziałając zapychaniu wpustów, ale także w trakcie ulew, podczas których kontrolowane są newralgiczne miejsca. Gdy pada silny deszcz najtrudniejsza sytuacja jest zawsze na terenach niżej położonych. Niezależnie od naszych działań, jeśli prognozy się sprawdzą, zalecamy omijanie tych terenów - apeluje Hanna Pieczyńska.

(k)