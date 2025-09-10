Środa, 10 września 2025 r. 
Prognozowany jest ulewny deszcz. Służby w Szczecinie w gotowości

Data publikacji: 10 września 2025 r. 11:39
Ostatnia aktualizacja: 10 września 2025 r. 11:39
Prognozowany jest ulewny deszcz. Służby w Szczecinie w gotowości
Fot. ZWiK  

Prognozy pogody zapowiadają, że w czwartek bardzo wcześnie rano mogą pojawić się w Szczecinie ulewne deszcze. - Zarząd Wodociągów i Kanalizacji jest w pełnej gotowości, a ekipy będą działać w miarę potrzeb i możliwości, ale prosimy mieszkańców o czujność - przekazała Hannna Pieczyńska, rzecznik prasowy szczecińskiej spółki.

Według jej oceny ulewne deszcze, które prognozowane są na czwartek mogą być trudne nie tylko dla mieszkańców terenów naszego miasta, które są narażone na podtopienia, ale także służb. W Szczecinie jest blisko 30 tysięcy wpustów, które pełnią ważną funkcję o każdej porze roku, a coraz częściej także latem, kiedy muszą odprowadzić bardzo duże ilości wody spływającej chodnikami i ulicami po gwałtownych opadach deszczu. ZWiK czyści je na bieżąco przy użyciu specjalistycznych samochodów ciśnieniowych. W okresie wzmożonych deszczy jego ekipy skupiają się na miejscach, które są częściej zalewane.

- Pamiętajmy jednak, że nie jesteśmy w stanie być wszędzie w jednym czasie. Udrożniony wpust może mieć zabrudzoną po deszczu kratkę. Nie mamy wpływu na czystość jezdni, ani na to co wpływa na wyczyszczone przez nas urządzenia. Dlatego tak ważna jest współpraca z innymi służbami i mieszkańcami. Może się zdarzyć sytuacją, że niedługo po naszych działaniach kratka jest zatkana przez trawę, piasek, liście lub śmieci, które spłynęły z chodników czy jezdni razem z naporem wody. Właśnie dlatego służby są w pełnej gotowości nie tylko przeciwdziałając zapychaniu wpustów, ale także w trakcie ulew, podczas których kontrolowane są newralgiczne miejsca. Gdy pada silny deszcz najtrudniejsza sytuacja jest zawsze na terenach niżej położonych. Niezależnie od naszych działań, jeśli prognozy się sprawdzą, zalecamy omijanie tych terenów -  apeluje Hanna Pieczyńska.

(k)

Komentarze

Tylko pytam
2025-09-10 13:15:57
Kiedy zostanie wybudowany most wzdłuż ul. Derdowskiego?
Praktyk
2025-09-10 12:33:06
mija lato, okres kwitnienia lip, topoli i obowiązkowo trzeba czyścić studzienki, przepusty. Czy moce przerobowe są wystarczające , to pytanie do tych co się tym zajmują ? Szambiarz to robi fotki z jakiś budek i rozsyła po gazetach, zamiast zająć się swoimi tematami! Jak ktoś był kapustą w stanie wojennym, to obecnie Jego dobry czas na wygrywanie w lotto. Wrócili do władzy płatnicy wygranych w lotto! Bo skąd by była taka dziura budżetowa? Nic nie budują, kontrakty wojskowe zrywają, a kasy ni ma!
ślicznotka
2025-09-10 11:48:05
To od razu zamknijcie ul. Derdowskiego, żeby samochody się tam nie utopiły, zgodnie z tradycją w trakcie mocniejszych opadów deszczu.
Nic
2025-09-10 11:44:58
Nic nie czyszczą pic na wodę jak się im nie zgłosić to latami piach w studzienkach zalega !

