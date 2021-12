Ostatnia chwila na Szlachetną Paczkę! Rodziny nadal czekają na wsparcie

Już za dwa dni - 11 i 12 grudnia - odbędzie się finał Szlachetnej Paczki - tzw. "Weekend cudów". Wszystkie podarunki przygotowane przez darczyńców wyruszą z magazynów do potrzebujących. W zachodniopomorskiej bazie jest jeszcze 21 rodzin, dla których można przygotować wsparcie.



Raport o biedzie wydany w tym roku przez Szlachetną Paczkę jest niezmiennie wstrząsający. Przedstawia historie osób, które muszą wybierać pomiędzy zakupem niezbędnych leków i jedzenia. Często nie mają ogrzewania, bieżącej wody i dostępu do kuchni. Z powodu ubóstwa nie mogą zaspokoić podstawowych życiowych potrzeb.



W tym roku osób potrzebujących jest znacznie więcej niż w poprzednich latach. Obecnie poniżej granicy skrajnego ubóstwa żyją 2 miliony Polaków, o 400 tysięcy osób więcej niż w ubiegłym roku. Ta edycja Szlachetnej Paczki dała już wsparcie rekordowej liczbie 15600 rodzin, jednak wiele wciąż czeka na pomoc.

– Darczyńcy niezmiennie bardzo chętnie się do nas zgłaszają, a rodziny znikają z bazy równie szybko, jak się w niej pojawiły. Aktualnie na Pomorzu Zachodnim na swoją paczkę czeka jeszcze 21 rodzin, a 600 otrzymało już wparcie – informuje Jarosław Czerniak, koordynator Szlachetnej Paczki w zachodniopomorskim.

Jak można pomóc?

To proste! Na stronie Szlachetnej Paczki należy zdecydować czy chce się stworzyć pełną paczkę dla wybranej rodziny, czy wpłacić dowolną kwotę, którą wolontariusze wykorzystają na zakup potrzebnych rzeczy. Każdy, kto dołączy do grona darczyńców, może liczyć na radość w oczach obdarowanej rodziny. Ponadto organizatorzy Paczki zachęcają do dołączania do licznych grup na Facebooku, które sieciują darczyńców, dają platformę do wymiany doświadczeń i dzielenia się innymi możliwościami wolontariatu.

– Paczki nie trzeba finansować samemu, można to zrobić z rodziną, ze znajomymi, z klasą w szkole, czy ze współpracownikami w firmie. Do nas najczęściej zgłaszają się właśnie ci ostatni – mówi Jarosław Czerniak. – Nie ma znaczenia ile osób zgłosi się do tworzenia jednej paczki, jednak naturalnie dużo łatwiej jest skompletować ją wielu osobom. Przeciętna paczka przygotowywana jest przez dwadzieścia cztery osoby.

Szlachetna Paczka od lat cieszy się dużym zainteresowaniem, także w gronie znanych osób – w tegorocznej edycji swoje paczki tworzą m.in. olimpijczycy z Tokio, Iga Świątek oraz zespół Pectus. ©℗

Karolina Białczewska