Paczka i Akademia szukają wolontariuszy. Ruszyła rekrutacja

Szlachetna Paczka i Akademia Przyszłości rekrutują wolontariuszy. Do obu programów potrzeba ponad 14 tys. pomocników.

Można się zgłosić do jednej z dwóch ról - lidera lub wolontariusza. Wolontariuszki i wolontariusze Szlachetnej Paczki zbierają historie rodzin, diagnozują ich potrzeby, budują relacje. W Akademii Przyszłości stają się dla swoich małych studentów towarzyszami w drodze do budowania poczucia własnej wartości. Liderki i liderzy to wolontariusze, którzy koordynują pracę w danym rejonie czy kolegium. Organizują strukturę pomocy w ponad 600 rejonach Paczki i 200 kolegiach Akademii.

Szlachetna Paczka i Akademia Przyszłości w Szczecinie działają dzięki zaangażowaniu 114 wolontariuszy. Docierają do osób potrzebujących pomocy w ramach 6 rejonów Paczki oraz 3 kolegiów Akademii. Wolontariusze mają realny wpływ na życie mieszkańców Szczecina i okolic, ponieważ poznają historie rodzin i dzieci, a na tej podstawie decydują, jakie wsparcie będzie dla nich najlepsze. Dzięki temu tylko w 2020 roku w Szczecinie, połączyli z darczyńcami 185 rodzin w ramach Szlachetnej Paczki oraz prowadzili cotygodniowe zajęcia z 42 dzieciakami z Akademii Przyszłości w czasie roku szkolnego.

W ubiegłorocznej edycji Szlachetna Paczka dotarła do ponad 14 tys. rodzin w Polsce. W Akademii Przyszłości wsparcie otrzymało 1 650 podopiecznych. Więcej informacji i szczegóły rekrutacji na www.superw.pl.

(gan)