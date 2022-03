Do końca tygodnia można jeszcze korzystać z tafli lodowiska przy Netto Arenie w Szczecinie. W niedzielę obiekt zostanie zamknięty. Lodowisko jest otwarte 7 dni w tygodniu. Od poniedziałku do piątku w godz. 16-22, a w weekendy 10-22. Ślizgawka ma wypożyczalnię łyżew, serwis oraz szatnie. Na terenie obiektu funkcjonuje także punkt gastronomiczny z ciepłymi napojami i drobnymi przekąskami. Lodowisko będzie czynne do 6 marca.

(Ksz)