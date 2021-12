Można szaleć po tafli

Lodowisko przy Młodzieżowym Domu Kultury w Stargardzie ma 600 mkw. powierzchni i służy już nie tylko najmłodszym.

– Będzie czynne dopóki pozwoli na to pogoda – mówi Sławomir Stańczyk z Ośrodka Sportu i Rekreacji Stargard. – Jeśli będzie łaskawa, to do końca lutego – początku marca.

Na miejscu funkcjonuje wypożyczalnia łyżew. Koszt wypożyczenia wynosi 10 zł. O 2 zł mniej zapłacą za łyżwy posiadacze Stargardzkiej Karty Mieszkańca i Karty Dużej Rodziny. Godzina jazdy po tafli kosztuje 18 zł. Za bilet dwugodzinny zapłacić trzeba 30 zł. OSiR oferuje też bilety ulgowe odpowiednio 10 i 15 zł dla młodzieży szkolnej, studentów i seniorów za okazaniem legitymacji oraz zniżki w wysokości 3 zł dla posiadaczy SKM i KDR.

– Promocje się nie łączą – informuje OSiR.

(w)