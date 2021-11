W środę rusza lodowisko na Arkonce

Już od środy 1 grudnia będzie można ślizgać się na tafli na szczecińskiej Arkonce. Lodowisko będzie czynne niemal codziennie w godzinach 9-21, aż do 27 lutego 2022 r.

- Wyjątkiem jest Wigilia, gdzie tafla będzie niedostępna - informuje Andrzej Kus, rzecznik miasta ds. komunalnych i ochrony środowiska. - Dzień później będzie już można spalić na tafli wigilijne pierogi, barszcz czy ryby i znowu poślizgać się pośród drzew, od południa do godziny 20, podobnie jak w drugi dzień Świąt. 31 grudnia mieszkańcy będą szykować się do sylwestrowego szaleństwa więc wprawić nogi przed wyczekiwaną, sylwestrową imprezą będą mogli od g. 12 do 17.

Bilet ulgowy na lodowisko kosztuje 8 złotych za godzinę. Za bilet normalny zapłacimy 12 złotych za godzinę. Za karnet ulgowy na 600 minut - 70 złotych, za normalny 110. Osoby niepełnosprawne i ich opiekunowie wejdą za darmo. Wstęp dla posiadaczy Szczecińskiej Karty Rodzinnej i Szczecińskiej Karty Seniora naliczany jest zgodnie z zasadami funkcjonowania programu Szczecin Przyjazny Rodzinie.

- Najmłodsi będą mogli bezpłatnie korzystać z pingwinków do nauki jazdy na łyżwach - przypomina A. Kus. - Tak, jak co roku wypożyczalnię łyżew prowadzi firma zewnętrzna. Wypożyczenie łyżew na godzinę kosztowało nas będzie 12 złotych, wypożyczenie kasku 5 złotych. Oczywiście nie ma przeciwwskazań, by przychodzić i ze swoim sprzętem. Za wstęp na lodowisko oraz wypożyczenie łyżew można płacić także kartą płatniczą. Przy kasie lodowiska zlokalizowane zostaną 2 automaty z gorącymi i zimnymi napojami oraz przekąskami.

Natomiast w sobotę 4 grudnia z lodowiska będzie można korzystać dopiero od godz. 15. Ślizgawka oraz parking będą udostępnione dla dzieci z Domów Dziecka i Świetlic Środowiskowych w związku z organizowaną tam imprezą Moto Mikołaje.

(Ksz)

Fot. ZUK