Startują dwa szczecińskie lodowiska! Na początek Arkonka

Można już korzystać z lodowiska na szczecińskiej Arkonce. Od najbliższego piątku (3 grudnia) udostępniona zostanie lodowa tafla przy hali Netto Arena.

Lodowisko na Arkonce ruszyło w środę (1 grudnia). Jest czynne niemal codziennie w godzinach 9-21 aż do 27 lutego 2022 r.

– Wyjątkiem jest Wigilia, gdzie tafla będzie niedostępna – informuje Andrzej Kus, rzecznik miasta ds. komunalnych i ochrony środowiska. – Dzień później będzie już można „spalić” na lodowisku wigilijne pierogi, barszcz czy ryby i znowu poślizgać się pośród drzew, od południa do godziny 20, podobnie jak w drugi dzień świąt. 31 grudnia mieszkańcy będą szykować się do sylwestrowego szaleństwa, więc wprawić nogi przed wyczekiwaną sylwestrową imprezą będą mogli od g. 12 do 17.

Bilet ulgowy kosztuje 8 złotych za godzinę, normalny – 12 zł. Za karnet ulgowy na 600 minut zapłacimy 70 złotych, za normalny 110 zł. Osoby niepełnosprawne i ich opiekunowie wejdą za darmo. Wstęp dla posiadaczy Szczecińskiej Karty Rodzinnej i Szczecińskiej Karty Seniora naliczany jest zgodnie z zasadami funkcjonowania programu Szczecin Przyjazny Rodzinie.

Najmłodsi mogą bezpłatnie korzystać z pingwinków do nauki jazdy na łyżwach. Wypożyczenie łyżew na godzinę kosztuje 12 zł, kasku – 5 zł. Można przychodzić ze swoim sprzętem.

– W najbliższą sobotę 4 grudnia z lodowiska będzie można korzystać dopiero od godz. 15 – uprzedza A. Kus. – Ślizgawka oraz parking będą udostępnione dla dzieci z domów dziecka i świetlic środowiskowych w związku z organizowaną tam imprezą Moto Mikołaje.

Do startu szykuje się lodowa ślizgawka o powierzchni ponad 750 m kw. przy Netto Arenie. Rusza w piątek 3 grudnia. Przez cały weekend będą tam organizowane gry i zabawy dla całych rodzin. Lodowisko będzie otwarte 7 dni w tygodniu. Od poniedziałku do piątku w godz. 16-22, a w soboty i niedziele w godz. 10-22. Tu również jest wypożyczalnia łyżew. Ceny biletów będą się wahać od 12 (ulgowy) do 18 zł (normalny) za godzinę jazdy.

– Zgodnie z obowiązującymi przepisami korzystający z tafli nie będą musieli jeździć w maseczkach, jednak osoby przebywające w częściach wspólnych już tak – informuje Celina Wołosz, rzecznik prasowy spółki Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia. – Na terenie lodowiska będą dostępne także środki dezynfekujące.

(Ksz)