Ostatni dzwonek na zapisy do przedszkoli i szkół podstawowych

Piątek, 18 marca jest ostatnim dniem, kiedy można zapisać dziecko do przedszkola i szkoły na rok szkolny 2022/2023. Na najmłodszych szczecinian czeka edukacja i zabawa w 50 przedszkolach, siedmiu filiach oraz 44 oddziałach przedszkolnych. Osiem placówek może przyjąć dzieci z niepełnosprawnościami.

Na potrzeby tegorocznego naboru do przedszkoli przygotowano w Szczecinie łącznie blisko 3,5 tysiąca miejsc, na pierwszoklasistów w szkołach czeka ich ponad 11 tysięcy. Obie rekrutacje prowadzone są wyłącznie elektronicznie.

Rekrutacja do szczecińskich przedszkoli

Do przedszkoli można zapisać dzieci urodzone w latach 2016-2019, czyli w wieku 3-6 lat, które są zameldowane na terenie Gminy Miasta Szczecin. Opiekunowie mogą wybrać z listy trzy preferowane placówki, na pierwszym miejscu wpisując przedszkole, jego filię lub oddział przedszkolny w szkole, na którym najbardziej im zależy.

- W rekrutacji biorą udział tylko te dzieci, które dotychczas nie uczęszczały do przedszkoli publicznych lub oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych lub takie, które chcą zmienić placówkę – zaznacza Marta Kufel z Centrum Informacji Miasta.

O tym, które dzieci dostały się do wybranych placówek, rodzice dowiedzą się 15 kwietnia. Od 19 do 22 kwietnia muszą potwierdzić, czy skorzystają z miejsca w przyznanym przedszkolu. Ostateczne wyniki naboru będą znane 25 kwietnia.

Zapisy do klas I szkół podstawowych

Od 1 marca trwa również rekrutacja do klas I szczecińskich szkół podstawowych. W głównej mierze dotyczy ona dzieci urodzonych w 2015 roku, czyli obecnych 7-latków, którzy objęci są obowiązkiem szkolnym. Jednak do I klasy szkoły podstawowej rodzice mogą zapisać również dzieci 6-letnie urodzone w 2016 roku.

- Na wniosek rodzica, naukę w szkole podstawowej może rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat, jeżeli posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną – informuje M. Kufel. - Drugim przypadkiem, gdy dziecko 6-letnie może rozpocząć naukę w szkole, jest sytuacja, w której dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej. Co ważne, w tym wypadku nie jest wymagana opinia poradni.

Każde dziecko musi dostać się do szkoły obwodowej, czyli do placówki w swoim rejonie. 19 kwietnia listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych zawisną w szkołach oraz w Internecie. Tylko przez dwa dni 20 i 21 kwietnia rodzice muszą potwierdzić wolę przyjęcia swojej pociechy do wybranej placówki. Ostateczne wyniki szkolnej rekrutacji znane będą 22 kwietnia.

