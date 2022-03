Szkoły zapełniają się młodymi Ukraińcami

Niemal 950 uczniów z Ukrainy zapisanych zostało do zachodniopomorskich szkół po napływie uchodźców do naszego regionu. Najwięcej, bo 798, będzie uczęszczało do szkół podstawowych, 41 do liceów, 7 - do technikum. Trzech młodych Ukraińców zapisano do szkół branżowych, jednego do szkoły muzycznej. Prawie setka dzieci uciekinierów rozpoczyna właśnie przygodę z przedszkolem.

To dane z Kuratorium Oświaty w Szczecinie z 14 marca, ale sytuacja jest dynamiczna, wszak uchodźcy wciąż przybywają do naszego województwa. Najwięcej dzieci i młodzieży będzie uczyło się w szczecińskich szkołach - ponad 500 rozpoczyna edukację w pięciu podstawówkach i dwóch szkołach ponadpodstawowych, gdzie właśnie tworzone są oddziały przygotowawcze dla ukraińskich uczniów.

- Jest poniedziałek, godzina 10 a ja już mam cztery zapytania, czy przyjmę ukraińskie dzieci do szkoły - mówi Bogdan Chęć, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 61 w Szczecinie. - Jestem właśnie w trakcie tworzenia klasy przygotowawczej dla małych uciekinierów z Ukrainy, do której zapisano już trzynaścioro dzieci. Ale to nie wszystko, bo dochodzą do

...