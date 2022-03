Zapisało się ponad tysiąc nauczycieli! Chcą poznać podstawy ukraińskiego

Wraz z napływem do naszego regionu ukraińskich dzieci, trzeba będzie zabezpieczyć ich potrzeby edukacyjne. Dzieci i młodzież uciekająca przed wojną w większości posługuje się wyłącznie swoim ojczystym językiem. Jak to zrobić, by adaptacja w polskich szkołach była dla nich jak najmniej traumatyczna? Jak sprawić, aby nauczyciel zrozumiał podstawowe zwroty w języku uchodźców? Pojawiło się już bezpłatne wsparcie dla pedagogów, a zainteresowanie jest ogromne.

„W związku z wojną w Ukrainie i obecnością uchodźców organizujemy nieodpłatne lekcje podstaw języka ukraińskiego dla nauczycieli, by mogli nawiązać kontakt z dziećmi, które dołączą do klasy. Spotkanie poprowadzi studentka filologii germańskiej na US, Viktoria Robota, która przed kilkoma laty przyjechała z Ukrainy do Szczecina. Chce w ten sposób podziękować za pomoc okazywaną jej rodakom. Jej rodzina została na Ukrainie" - taka informacja pojawiła się na fanpage’m Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli przy ul. Hożej w Szczecinie.

Na razie powstały dwie grupy, które podstaw języka ukraińskiego będą uczyły się przez internet, choć

...