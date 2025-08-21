Czwartek, 21 sierpnia 2025 r. 
Osiem miesięcy za znieważenie policjanta. Wyrok w trybie przyspieszonym

Mieszkaniec gminy Złocieniec, został zatrzymany za znieważenie i naruszenie nietykalności cielesnej policjanta w trakcie prowadzonej interwencji. Za swój czyn odpowiedział przed sądem w trybie przyśpieszonym.

W miniony piątek policjanci z Komisariatu Policji w Złocieńcu podjęli interwencję wobec mężczyzny podejrzewanego o dokonanie kradzieży telefonu komórkowego.

- Mężczyzna od początku interwencji zachowywał się agresywnie, wyzywał jednego z policjantów słowami uznawanymi za obelżywe oraz naruszył jego nietykalność cielesną. Nietrzeźwy 39- latek został zatrzymany i przewieziony do policyjnego aresztu, gdzie po wytrzeźwieniu usłyszał zarzut znieważenia funkcjonariusza publicznego i naruszenia jego nietykalności cielesnej - relacjonuje asp. Monika Barcicka z Komendy Powiatowej Policji w Drawsku Pomorskim.

W trybie przyśpieszonym mężczyzna stanął przed sądem, który uznał go za winnego zarzucanych mu czynów i skazał na karę 8 miesięcy bezwzględnego pozbawienia wolności.

Komentarze

Bolek
2025-08-21 18:35:19
A babcia Kasia (czyli wulgarna zadymiara) dalej obraża policję i dostaje odszkodowania od skarbu państwa. Jakie to typowe dla obecnej władzy, chronimy i nagradzamy tych co walczą z opozycją.
@święte krowy
2025-08-21 18:26:58
Ktoś musi taką patolę,jak ty krótko za twarz trzymać. Brawo Policja!!
ślicznotka
2025-08-21 16:44:27
I bardzo dobrze! Niech posiedzi tam sobie.
święte krowy
2025-08-21 16:13:54
Oni mogą traktować ludzi jak śmieci, bić i znieważać. Ale wystarczy im odpowiedzieć w tym samym tonie, i od ręki 8 miesięcy bezwzględnej paki. Chory kraj, państwo policyjne.

