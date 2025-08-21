Osiem miesięcy za znieważenie policjanta. Wyrok w trybie przyspieszonym

Fot. Anna Gniazdowska

Mieszkaniec gminy Złocieniec, został zatrzymany za znieważenie i naruszenie nietykalności cielesnej policjanta w trakcie prowadzonej interwencji. Za swój czyn odpowiedział przed sądem w trybie przyśpieszonym.

W miniony piątek policjanci z Komisariatu Policji w Złocieńcu podjęli interwencję wobec mężczyzny podejrzewanego o dokonanie kradzieży telefonu komórkowego.

- Mężczyzna od początku interwencji zachowywał się agresywnie, wyzywał jednego z policjantów słowami uznawanymi za obelżywe oraz naruszył jego nietykalność cielesną. Nietrzeźwy 39- latek został zatrzymany i przewieziony do policyjnego aresztu, gdzie po wytrzeźwieniu usłyszał zarzut znieważenia funkcjonariusza publicznego i naruszenia jego nietykalności cielesnej - relacjonuje asp. Monika Barcicka z Komendy Powiatowej Policji w Drawsku Pomorskim.

W trybie przyśpieszonym mężczyzna stanął przed sądem, który uznał go za winnego zarzucanych mu czynów i skazał na karę 8 miesięcy bezwzględnego pozbawienia wolności.

(k)