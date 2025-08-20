Środa, 20 sierpnia 2025 r. 
Poszukują zaginionego szczecinianina. Nie ma z nim kontaktu od 8 sierpnia

Data publikacji: 19 sierpnia 2025 r. 20:35
Ostatnia aktualizacja: 19 sierpnia 2025 r. 20:35
Policjanci z Komisariatu Policji Szczecin Pogodno poszukują 42-letniego Karola Kańskiego, zamieszkałego przy ul. Katowickiej w Szczecinie.

W dniu 8 sierpnia 2025 r., około godziny 15:00, mężczyzna wyszedł z miejsca zamieszkania do sklepu budowlanego przy ul. Ku Słońcu i do chwili obecnej nie powrócił oraz nie nawiązał kontaktu z rodziną.

Rysopis: wzrost: ok. 182 cm, budowa ciała: szczupła, włosy: średniej długości, ciemne z oznakami siwienia (bez brody), oczy: niebieskie, znak szczególny: znamię (myszka) na prawej brwi
W chwili zaginięcia był ubrany w czarny t-shirt, ciemne jeansowe spodnie, czarne sportowe buty.

W przypadku posiadania jakichkolwiek informacji na temat miejsca pobytu zaginionego policja prosi o pilny kontakt do Komisariatu Policji Szczecin Pogodno – tel. 48 47 78 19 103 lub do Zespółu Poszukiwań i Identyfikacji Osób – tel. 48 47 78 14 441.

(k)

