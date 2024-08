ORP Iskra i TS Rupel przypłynęły do Szczecina na finał regat [GALERIA]

ORP Iskra zacumowała przy nabrzeżu Wałów Chrobrego. Fot. Dariusz Gorajski

Przy nabrzeżu Wałów Chrobrego w Szczecinie w czwartek przed południem zacumowała ORP Iskra. To kolejny żaglowiec, który przybył do miasta na finał The Tall Ships Races 2024.

Ta szkolna, trzymasztowa barkentyna z 3. Flotylli Okrętów w Gdyni, jest pierwszym okrętem pod polską banderą, który okrążył świat. Iskra została wybudowana w 1982 r. w Gdańsku. Ma prawie 50 metrów długości. Okręt przejął nazwę od poprzednika – sędziwego szkunera ORP Iskra, który został wycofany ze służby w 1977 roku.

W latach 1995-96 jednostka, jako pierwszy okręt Marynarki Wojennej RP, popłynęła dookoła świata. Rejs rozpoczął się 18 kwietnia 1995 roku w Gdyni. W Wigilię 1995 roku Iskra – na Atlantyku, na wysokości Brazylii – zamknęła wielki krąg. Okrążenie globu zajęło jej 158 dni.

W szczecińskim porcie pojawił się także TS Rupel. Jest to pływający pod banderą belgijską dwumasztowy szkuner gaflowy. Został zbudowany w 1996 r. w ramach projektu, w którym brali udział młodzi, bezrobotni ludzie. Zdobyte przy budowie jednostki umiejętności miały im pomóc w znalezieniu zatrudnienia.

Podczas lata TS Rupel pływa głównie przy belgijskim wybrzeżu. Bierze też udział w regatach The Tall Ships Races i innych żeglarskich wydarzeniach w Europie Północnej.

(k)