ORP Iskra w piątek w Szczecinie

W piątek (3 września) u stóp Wałów Chrobrego zacumuje okręt szkoleniowym Polskiej Marynarki Wojennej ORP Iskra. Można będzie wejść na pokład.

Jednostka jest spodziewana między godziną 12 a 14. Pozostanie w Szczecinie do poniedziałku i udostępni swój pokład dla zwiedzających w sobotę i niedzielę w godzinach 11 - 16.

ORP Iskra to trzymasztowa barkentyna projektu B79/II, będąca okrętem szkoleniowym Polskiej Marynarki Wojennej. Żaglowiec został wprowadzony do służby w 1982 roku, jego oznaczenie burtowe to numer 253. Był następcą wcześniejszego modelu o takiej samej nazwie, który został wycofany ze służby z powodu zużycia eksploatacyjnego.

ORP Iskra to pierwszy polski okręt, który opłynął dookoła kulę ziemską. W swojej prawie 40-letniej historii, jednostka odbyła kilkadziesiąt rejsów, zarówno oceanicznych jak i lokalnych.

Oprac. (k)