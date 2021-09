ORP Iskra przypłynął do Szczecina

Do nabrzeża u stóp Wałów Chrobrego w piątek przybił ORP Iskra, okręt szkoleniowym Polskiej Marynarki Wojennej.

Jednostka pozostanie w Szczecinie przez cały weekend. W sobotę i niedzielę można wchodzić na jej pokład w godzinach 11 - 16. Żaglowiec opuści miasto w poniedziałek.

ORP Iskra to trzymasztowa barkentyna projektu B79/II, będąca okrętem szkoleniowym Polskiej Marynarki Wojennej. Żaglowiec został wprowadzony do służby w 1982 r. jako następca wcześniejszego modelu o takiej samej nazwie. Jest to pierwszy polski okręt, który opłynął dookoła kulę ziemską.

(k)