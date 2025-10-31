Organizacja ruchu przy cmentarzach. Zmiany i apel o ostrożność

Tradycyjnie w rejonie szczecińskich cmentarzy wprowadzono czasową organizację ruchu. Kierowcy i piesi powinni zachować szczególną ostrożność. Fot. Dariusz GORAJSKI

Na czas uroczystości Wszystkich Świętych i Dnia Zadusznego w rejonie szczecińskich nekropolii wprowadzane są zmiany w organizacji ruchu. Policja apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności, zwłaszcza w okolicy przejść dla pieszych i skrzyżowań, oraz o stosowanie się do poleceń służb porządkowych. Funkcjonariusze przypominają też o używaniu elementów odblaskowych i rozwadze na drogach.

W rejonie Cmentarza Centralnego wprowadzono cztery etapy zmian w organizacji ruchu, które obowiązują do 2 listopada br. Od ubiegłej soboty do 1 listopada obowiązuje ruch jednokierunkowy w ciągu ul. Karola Miarki i ul. Pięknej. Zamknięty jest przejazd przez torowisko tramwajowe przy Bramie Głównej Cmentarza Centralnego (ul. Ku Słońcu).

Nie ma możliwości przejazdu przez torowisko na skrzyżowaniu ul. Ku Słońcu i ul. Karola Miarki.

Punkty handlowe ustawione są wzdłuż ul. Ku Słońcu: w rejonie III bramy (przy jednostce wojskowej), II bramy – od skrzyżowania ul. Santockiej do ul. Karola Miarki oraz przy Bramie Głównej Cmentarza Centralnego. Handel prowadzony jest na chodnikach – drogę dla rowerów czasowo wyłączono z użytkowania. Ruch samochodowy utrzymany jest na dwóch pasach.

W sobotę 1 listopada od godz. 6 nastąpi zamknięcie dla ruchu ogólnego ul. Ku Słońcu od ronda Gierosa do ronda Pileckiego. Wyłączone z ruchu będą ulice: Karola Miarki, Piękna i Santocka. Ruchu jednokierunkowy zostanie wprowadzony na ulicach: Świerczewskiej (w kierunku ul. Zielonogórskiej), Dworskiej, Gajowej i Krzywej. Objazdy wyznaczono przez ul. Derdowskiego, 26 Kwietnia i Krzywoustego do ul. Piastów. Powrót do stałej organizacji ruchu planowany jest od godz. 22 lub wcześniej – na wniosek policji.

Sygnalizacja świetlna na ul. Ku Słońcu działać będzie w trybie migających żółtych świateł od 6 do 17, a od godz. 17 w trybie zwykłym.

W niedzielę 2 listopada w godz. 6-17 zamknięta będzie ul. Karola Miarki w celu usprawnienia komunikacji miejskiej. Nadal nie będzie możliwości przejazdu przez torowisko tramwajowe w rejonie Bramy Głównej Cmentarza Centralnego.

Zmiany obowiązywać będą także przy innych szczecińskich cmentarzach. W Dąbiu – od 31 października (piątek) od godz. 6, do 2 listopada (niedziela) do godz. 18. W ciągu ul. Goleniowskiej, w rejonie cmentarza obowiązuje ograniczenie prędkości do 40 km/h. Ulica Jugosłowiańska będzie jednokierunkowa do ul. Toruńskiej, a Czarnogórska – od ul. Jugosłowiańskiej do ul. Bośniackiej. W Zdrojach – od 1 listopada (sobota) od godz. 6, do 2 listopada (niedziela) do godz. 18 nastąpi zamknięcie dla ruchu ogólnego ul. Poległych od skrzyżowania z ul. Walecznych. Ustawione zostaną wygrodzenia uniemożliwiające przechodzenie przez jezdnię w rejonie skrzyżowania Walecznych – Poległych. Piesi kierowani będą na przejścia przy ul. Walecznych oraz przy skrzyżowaniu z ul. Piechoty i ul. Sanatoryjną, w pobliżu parkingu „Selgros”.

Powrót do stałej organizacji ruchu w rejonie Cmentarza Centralnego planowany jest 1 listopada od godz. 22, natomiast przy pozostałych cmentarzach – 2 listopada wieczorem.

