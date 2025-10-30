Czasowa zmiana organizacji ruchu w okolicy cmentarza w Gryfinie

Od g. 10 w czwartek (30 października) do g. 20 w niedzielę 2 listopada br. w rejonie Cmentarza Komunalnego w Gryfinie wprowadzone zostaną zmiany w organizacji ruchu, związane ze spodziewanym w tym okresie znacznym zwiększeniem liczby pieszych i zmotoryzowanych w pobliżu nekropolii.

Jak informuje Komenda Powiatowa Policji w Gryfinie: ulica Pomorska na odcinku od ul. Wolska Polskiego do ul. Orląt Lwowskich zostanie całkowicie wyłączona dla ruchu pojazdów, na ul. Pomorskiej (od ul. Orląt Lwowskich do ul. Kołłątaja/Pomorskiej) będzie obowiązywał ruch jednokierunkowy (wjazd możliwy od Orląt Lwowskich), na ul. Orląt Lwowskich również częściowo będzie obowiązywał ruch jednokierunkowy.

Ponadto, z informacji na stronie magistratu wynika, że: osoby niepełnosprawne będą mogły zaparkować bezpośrednio przy cmentarzu (na wyznaczonej części parkingu przy ul. Pomorskiej) za okazaniem legitymacji obecnym tam funkcjonariuszom (Straży Miejskiej/Policji); dojazd dla dzierżawców do punktów sprzedaży na parkingu będzie od ul. Wojska Polskiego – wjazd, a wyjazd ul. Pomorską; dojazd do posesji przy ul. Pomorskiej możliwy będzie od ul. Orląt Lwowskich.

W komunikacie gryfińskiej KPP czytamy ponadto: „Apelujemy do kierujących o rozważną jazdę, cierpliwość, a także zwracanie uwagi na pieszych. Natomiast pieszych uczulamy, aby podczas korzystania z drogi mieli na uwadze własne bezpieczeństwo. Dodatkowo przypominamy, że noszenie odblasków w sposób widoczny dla kierowców – kamizelki, opaski czy breloczka podniesie znacząco bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu.”

Tekst i fot. (akme)

