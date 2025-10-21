Trwa przebudowa ulic w Podjuchach. Zmiany na ul. Krzemiennej i Smoczej

Od środy zamknięta będzie połowa jezdni ulicy Krzemiennej na odcinku od skrzyżowania z Przewiewną do Chełmińskiej. Fot. Dariusz Gorajski

Od środy, 22 października, w rejonie ulic Krzemiennej i Smoczej w Podjuchach wprowadzone zostaną zmiany. Z powodu kolejnego etapu przebudowy zamknięta będzie połowa jezdni ulicy Krzemiennej na odcinku od skrzyżowania z Przewiewną do Chełmińskiej. W tym miejscu wprowadzony zostanie ruch wahadłowy sterowany sygnalizacją świetlną. Zamknięty będzie również chodnik po jednej stronie ulicy.

Wyjazd z ulicy Chełmińskiej w stronę Krzemiennej zostanie zablokowany. Dojazd do posesji, dla służb komunalnych i komunikacji miejskiej, pozostanie jednak zapewniony. Kierowcy muszą liczyć się z wydłużonym czasem przejazdu, a piesi z koniecznością korzystania z wyznaczonych obejść.

W związku z pracami przesunięty zostanie przystanek autobusowy „Miechowska” dla linii 85 o około 150 metrów w jednym kierunku i 190 metrów w drugim. Zmiana ma poprawić bezpieczeństwo pasażerów.

Na ulicach Krzemiennej i Smoczej trwają obecnie rozbiórki starej nawierzchni, prace ziemne oraz przebudowa instalacji podziemnych. W kolejnych tygodniach wykonane zostaną nowe chodniki, odwodnienie i oświetlenie. W ramach inwestycji powstanie strefa uspokojonego ruchu z ograniczeniem prędkości do 30 km/h, a skrzyżowania zostaną przebudowane dla poprawy bezpieczeństwa.

Przebudowa potrwa do 2027 roku. Po zakończeniu prac ulice zyskają nową nawierzchnię, ponad sto miejsc parkingowych i uporządkowaną przestrzeń dla pieszych. Do tego czasu kierowcy i mieszkańcy muszą liczyć się z kolejnymi etapami zmian organizacji ruchu i apelami o zachowanie ostrożności.

(dg)

