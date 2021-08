Opieka na europejskim poziomie

W Świnoujściu otwarto w poniedziałek jeden z najnowocześniejszych Zakładów Pielęgnacyjno-Opiekuńczych na Pomorzu Zachodnim. To właśnie tutaj do zdrowia będą dochodzić osoby obłożnie i przewlekle chore, wymagające długotrwałej oraz intensywnej rehabilitacji. Placówka ma służyć nie tylko pacjentom ze Świnoujścia, ale z całej Polski. Budowa zakładu wraz z wyposażeniem kosztowała 38,5 mln zł. Miasto otrzymało na inwestycję 12 mln zł dofinansowania.

- Widziałam wiele nowoczesnych takich zakładów, ale to pierwszy wybudowany od podstaw. W przyszłości chcemy systematycznie dofinansowywać świnoujską placówkę i zwiększać liczbę łóżek w ramach środków publicznych – mówiła podczas otwarcia zakładu Anna Pietraszewska-Macheta, dyrektor Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Szczecinie.

Warunki jakie oferuje świnoujska placówka są na europejskim poziomie. Są przestronne sale do ćwiczeń, dużo przestrzeni, nowoczesne urządzenia rehabilitacyjne i sporo miejsca do spędzania wolnego czasu na zewnątrz. Tuż obok znajduje się przedszkole i las.

- W starym budynku czuliśmy się jak w klatce. Nie mogliśmy wyjść, bo nie było gdzie. To był nasz największy problem. Tutaj jest zupełnie inaczej – cieszą się podopieczni dotychczasowego ZOP.

Prezydent Świnoujścia Janusz Żmurkiewicz podkreślił, że na budowę nowego zakładu czekano wiele lat. To była jedna z najważniejszych inwestycji miasta w ostatnich latach.

- Dotychczasowy obiekt nie spełniał oczekiwań pacjentów. Zdawaliśmy sobie sprawę, że jego funkcjonowanie, to tylko tymczasowe rozwiązanie. Na nowy zakład czekaliśmy wiele lat. Teraz chyba nie ma wątpliwości, że decyzja o jego budowie była słuszna – zapewniał J. Żmurkiewicz.

Jako pierwsi do nowej placówki zostaną przeniesieni podopieczni dotychczasowego zakładu – 32 osoby. Chętnych jest znacznie więcej. Na rozpatrzenie czeka ponad 30 wniosków. Obecnie w ZPO przy ul. Bydgoskiej jest miejsce dla 83 pensjonariuszy. Może być ich jednak więcej, bo placówka została zbudowana w systemie modułowym z możliwością rozbudowy. W ofercie ZPO są również świadczenia odpłatne. Obejmują one pobyty całodobowe i dzienne oraz zabiegi fizjoterapeutyczne. Pełnopłatny miesięczny pobyt kosztuje 7500 zł, a dla pacjentów NFZ koszt wyżywienia i pobytu - 1800 zł. Od pensjonariusza nie można pobierać więcej niż 70 procent jego dochodu, więc w praktyce do leczenia dopłaca samorząd. Pacjenci w świnoujskiej placówce są w wieku od 22 do 96 lat.

