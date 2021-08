Rusza FAMA! Powrót po lockdownie

Tegoroczna FAMA to pięćdziesiąt interdyscyplinarnych wydarzeń w wykonaniu ponad setki artystów z całej Polski. W Świnoujściu w poniedziałek (23 sierpnia) rozpoczyna sięFestiwal Artystyczny Młodzieży Akademickiej, czyli FAMA.

– Muzyka, teatr, taniec, performance, kabaret, stand-up, fotografia, sztuki wizualne, literatura, dziennikarstwo… – wyliczają organizatorzy. Na szczęście tym razem FAMA będzie wydarzeniem stacjonarnym, a nie jak rok temu, z powodu pandemii, tylko wirtualnym.

W ośrodku „Henryk” o g. 14 rozpocznie się spotkanie w ramach „Miejsc Literatury” z Rafałem Księżykiem, dziennikarzem, krytykiem muzycznym, pisarzem. Tematem spotkania będzie jego książka „Dzika rzecz. Polska muzyka i transformacja 1989-1993”. Właśnie ten okres polskiej kultury stał się inspiracją dla tegorocznej FAMY. Gościem specjalnym spotkania będzie Piotr Banach, szczeciński muzyk, kompozytor, producent muzyczny, gitarzysta, perkusista, założyciel zespołu Hey. Spotkanie moderować będzie Artur Rawicz.

Później warto będzie pójść do hali w Basenie Północnym. Obejrzymy tu performance artystów z Common Collectiva, a o g. 16.30 spektakl Teatru AST Wrocław. O g. 18 na scenie na Promenadzie Zdrowia swój performance rozpoczną Córy Słońca. Z kolei Jarosław Koziar otworzy swoje instalacje artystyczne „Frishe Fishe”. Wieczorem w KiteFORT (plaża w pobliżu „Wiatraka”) odbędą się dwa koncerty: o g. 20 wystąpi Aleksandra Budzyńska, a o g. 21 WaluśKraksaKryzys, bardzo utalentowany artysta, gitarowe objawienie polskiej muzyki ostatnich lat.

We wtorek (24 sierpnia) o g. 16 w Galerii Miejsce Sztuki ms44 rozpocznie się panel dyskusyjny „Status muzyka zawodowego w perspektywie debiutów artystycznych”. Gośćmi Artura Rawicza będą: Janusz Grzywacz, Paweł Swiernalis, Szymon Wójciński. W tym samym miejscu o g. 17 odbędzie się również spotkanie z pisarzem, dziennikarzem i publicystą Zimowitem Szczerkiem. Opowie on o swoim kryminale „Cham z kulą w głowie”. Wieczorem FAMA przeniesie się na plażę do KITEFort. O g. 19 rozpocznie się koncert Szymonówi, o g. 20.30 Swiernalis, o g. 22 Brodacz Live Act, a o g. 23 na scenie pojawi się Jakub Lemiszewski.

BaT