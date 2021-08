Różnorodna FAMA. Wiele fajnych wydarzeń w środę

W Świnoujściu trwa FAMA! Środowa odsłona festiwalu to interakcyjny performance, literacka rozmowa o Górnym Śląsku oraz potężna dawka muzyki w każdym niemal gatunku. Warto przyjść!

Trzeci dzień Festiwalu FAMA zaczynamy o godzinie 16 na placu Wolności. Tutaj PerfoMentalni, czyli eksperymentalny zespół tworzący w obszarze tańca, ruchu i choreografii zaprezentuje „Wystawę wyobrażoną”.

– To działanie balansujące na granicy performance’u, choreografii i galeryjnej instalacji. To rodzaj nieistniejącej wystawy. W rolę eksponatów wcielą się performerzy. Ruchem odtwarzać będą różne formy, układając się w spójną całość kuratorowanej przez widza wystawy, gdyż to właśnie dowolność interpretacji zależeć będzie właśnie od niego – mówi Daniel Źródlewski, organizator festiwalu.

O g. 17.15 w Galerii Sztuki Współczesnej ms44 odbędzie się kolejne spotkanie w cyklu „Miejsca Literatury”. Gościem Krzysztofa Lichtblaua będzie Zbigniew Rokita. Panowie podejmą temat Górnego Śląska, jego historii, godzenia się z pochodzeniem, a także – nie zawsze wygodną, przeszłością i spuścizną przodków. To oczywiście echa głośnej książki Rokity „Kajś. Opowieść o Górnym Śląsku”.

Następnie FAMA przeniesie się do klimatycznej hali w Basenie Północnym, która już do późnego wieczoru wypełniona będzie muzyką. Cykl zdarzeń rozpocznie I.V.A., czyli Viktoria Ivanenko – dziewczyna o wschodnich korzeniach, skrzypaczka, gitarzystka, wokalistka i autorka tekstów. Jej muzyka łączy w sobie wrażliwość, przekaz oraz niebanalne melodie. Początek koncertu o g. 18.30.

Godzinę później (o 19.30) na scenie pojawią się Oskar Mir i Milito, czyli duet tworzący muzykę stanowiącą wypadkową rozmaitych gatunków i stylistyk – od art popu, przez trip hop, indie, acoustic po romantic techno. Ich koncerty są podobno jak rytuały, podczas których opiewają wrażliwość i wynikającą z niej bezkompromisowość.

Trzy grosze to trzech muzyków – Adam Kandziora, Marcin Hoffmann oraz Kamil Bubnowski. Ich muzyczna stylistyka krąży między rockiem, alternatywą a americaną. Założycielem i pomysłodawcą grupy jest Adam Kandziora, jeden z liderów folkowego zespołu Pangraj, nagradzanego na FAM-ie przed kilkoma laty. Koncert artystów rozpocznie się o g. 20.30.

O g. 21.30 rozpocznie się koncert zespołu Polski Piach, którego liderem i założycielem jest Patryk Zakrocki, muzyk, kompozytor, improwizator, a także prowadzący warsztaty dla zespołów podczas tegorocznej FAM-y. Muzycy Polskiego Piachu czerpią z tradycji pierwszego bluesa oraz „pustynnego transu”.

O g. 22.30 zagra rockowa grupa Tuga. To wyraziste, gitarowe brzmienia dopełnione instrumentami dętymi, a wszystko w całości trzyma nietuzinkowa sekcja rytmiczna. Na wszystkie wydarzenia FAM-y wstęp wolny.

BaT