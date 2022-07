Opaska życia dla seniora. Można się zgłosić do programu

Opaski bezpieczeństwa mogą już odbierać seniorzy ze Szczecina. Tę bezpłatną akcję dla tej grupy mieszkańców miasta organizuje Centrum Seniora. Nabór do programu potrwa do 19 lipca.

Taka opaska (bransoletka) zapewni teleopiekę i telemonitoring podstawowych parametrów życiowych użytkownika w czasie rzeczywistym. Posiada ona przycisk SOS, dzięki czemu umożliwia łatwe wezwanie pomocy. W razie potrzeby, o stanie osoby starszej informowani są także bliscy.

Towarzystwo Wspierania Inicjatyw Kulturalno-Społecznych TWIKS rozpoczął realizację projektu „Opaska życia Seniora" w ramach programu „Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2022”.

Bransoletkę w tym projekcie mogą otrzymać: osoby mieszkające w Szczecinie, powyżej 65. roku życia, mające problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzące samodzielne gospodarstwo domowe lub mieszkające z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

Aby zgłosić się do programu, należy wypełnić formularz rekrutacyjny wraz z załącznikami, a następnie dostarczyć go do Centrum Seniora w Szczecinie (ul. Bolesława Śmiałego 16/U2) lub przesłać mailem na adres: opaska@seniorszczecin.pl

Dyżury w Centrum Seniora w środę (13 lipca) odbywają się w godz. 9-11.30 i 13.30–15.30, w czwartek i piątek (14 i 15 lipca) w godz. 9-13, w poniedziałek (18 lipca) w godz. 9-15, a we wtorek (19 lipca) w godz. 9-12.

Można również wziąć udział w spotkaniu pokazowym, które odbędzie się w piątek (15 lipca) o godz. 11.00 i 12.30 w siedzibie MOPR przy ul. Królowej Korony Polskie 45B/U2. apisy pod numerem tel. 882 732 445.



(sag)